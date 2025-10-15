鬼丸征也「圧倒的にポイントが貯めやすくなった！」三菱UFJカードの神アップデートを徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが、自身のチャンネルにて「三菱UFJカードの神アップデートを解説！二つの面倒なルールが無くなり、圧倒的にポイントが貯めやすくなりました」と題した動画を配信。2025年10月16日から実施される三菱UFJカードの大規模アップデートについて、その詳細と注目ポイントを解説した。
今回、鬼丸さんが取り上げたのは、三菱UFJカード（マスターカード、VISA、JCB）で対象店舗利用時に7%～20%もの高還元ポイントが得られるサービスの仕様変更だ。「今までは2つのきつい条件があったことで、ポイントが取りにくかった」と振り返りつつ、その内容を「対象店舗ごとに利用金額を集計するルール」「1,000円ごとの利用でしかポイントがつかないルール」と説明。例えば「セブンイレブンで500円、くらずしで500円使っても、どちらも対象外になってガッカリ…だったんですよ」と、従来の厳しさを語った。
しかし「2025年10月16日からは、その2つのめんどくさいルールが取っ払われるので、ポイント還元の対象になります」と明言。1つ目の「店舗ごとの利用集計」が廃止され、全対象店での利用額を合算する方式へ。さらに2つ目の「1,000円ごと還元」も撤廃され「これからは1,000円未満の利用でもポイント還元がちゃんと受けられる」と力説した。「この2つのルールの改善によって、今までと比較すると、圧倒的にポイントが貯めやすくなったなっていうのは容易にわかりますよね」と喜びを語っている。
また、カードを発行する場合は「MUFGカードアプリのポイントアッププログラムにエントリーをお忘れなく」と実践的なアドバイスも。AMEXブランドは対象店舗が少ないため、「作るならAMEX以外がおすすめ」と利用者目線のコツも披露した。
動画の締めくくりで鬼丸さんは「現在三菱UFJカードをお持ちの方、そしてこれから作ろうと思っている方は大いに喜んじゃってください」と視聴者に呼びかけ。「ポイントサイト経由で作るとお得に作れます。特別招待URLはプロフィールのリンクにありますのでお見逃しなく」とお得な情報も付け加え、「この動画が参考になりましたら、いいね、フォローをよろしくお願いします」と動画を終えた。
