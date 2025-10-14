¡Ö¤¿¤À¤ÎÈè¤ì¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤À¤Ã¤¿¡ÃÉ×¤¬¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
É×¡¦¥Ï¥ë¥¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢32ºÐ¤Î¤¨¤ê¤Ê¤Ï»Å»ö¤È°é»ù¡¢²ð¸î¤Ë¶á¤¤À¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦Î¢¤Ç¡Ö»ä¤À¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÇº¤àÆü¡¹¡£³¤³°¤ÎµÁ»Ð¡¦¤ß¤«¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬¡¢Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤¬¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
»ä¤Ï¤¨¤ê¤Ê¡¢32ºÐ¡£»ä¤Ë¤ÏÉ×¤Î¥Ï¥ë¥¡¢34ºÐ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÄ¹ÃË¡¦Í´¼ù¤¬4ºÐ¡¢Ä¹½÷¡¦¤Ï¤Ê¤¬1ºÐ¡£Æø¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê²ÈÄí――¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ë¥¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¡£µÙ¿¦¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Äê´üÅª¤ÊÄÌ±¡¤È¹³¤¦¤ÄÌô¤ÎÆâÉþ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¤ÎÈè¤ì¤À¤è¡¢¤¹¤°¼£¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤â¡¢¼þ¤ê¤Î²ÈÂ²¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦È¾Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ä¡£
Èà¤ÎÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤ÎÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
Ä«¡¢¥Ï¥ë¥¤¬¤Á¤ã¤ó¤Èµ¯¤¤é¤ì¤ë¤«¡£Ìë¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¡£µ¢Âð¤·¤Æ¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡£ËèÆü¤¬¹ËÅÏ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡Ö¥µ¥Ýー¥ÈÈè¤ì¡×
ÆÈ¿È»þÂå¤Ï¡¢·ë¹½¹ÔÆ°ÇÉ¤Ç¡¢½µËö¤Ï¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿»ä¡£¥Ï¥ë¥¤â¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ê¤È¤³¤í¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
¡Öº£Æü¡¢Ä´»Ò¤É¤¦¡©¡×
Ìë¡¢¥Ï¥ë¥¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤¦¤ó¡¢¤Þ¤¢¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤¬ÉÝ¤¤¡£¤Þ¤¿Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
¥Ï¥ë¥¤ÏÈè¤ì¤¿´é¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤Ê¤¯¥½¥Õ¥¡ー¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ë¥¤òÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Î¤ÏÈà¼«¿È¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¤Í¡¢»þ¡¹¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¡Ö»ä¤À¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¢Âð¤¹¤ì¤Ð¡¢²È»ö¡¢°é»ù¡¢¤½¤·¤ÆÉÂµ¤¤ÎÉ×¤Î¥µ¥Ýー¥È¡£¤â¤Ï¤ä²ð¸î¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÆü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤â¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µÁ»Ð¤È¤¤¤¦Â¸ºß
»ä¤Ë¤Ï¡¢¿´¤òµö¤»¤ëÂç»ö¤Ê¿ÈÆâ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë¤ß¤«¤µ¤ó¡£35ºÐ¡£Èà½÷¤Ï·ëº§¸å¤¹¤°¤Ë³¤³°ÉëÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉëÇ¤Á°¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Çµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Í§Ã£¤ß¤¿¤¤¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
³¤³°ÉëÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤êÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµ¨Àá¤Î°§»¢¤Ê¤É¤ÏÉ¬¤º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ë¥¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿´ÇÛ¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡£
¤ß¤«¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¥Ï¥ë¥¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¿á¤ÃÈô¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡£¤ß¤«¤µ¤ó¤Ë¤½¤ó¤ÊÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ß¤«¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤¿¤Á¤âËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É»ö¼Â¤ÏÉú¤»¤¿¡¢Àº°ìÇÕ¤Î¶á¶·Êó¹ð¤ò¤¿¤Þ¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ï¤À¤á¤À¤è¡ª¤¤¤Ä¤â¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×
¤³¤ÎÃ»¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤ß¤«¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¿´Äìµß¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÈèÏ«¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤¬¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤―――¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§¸«¤¨¤Ê¤¤½Å°µ¤È¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Î¼öÇû
ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤¬°ìÊÑ¤·¡¢ºÊ¡¦¤¨¤ê¤Ê¤¬Êú¤¨¹þ¤à¸«¤¨¤Ê¤¤½Å°µ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÎÉÂµ¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö»ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¡¢¤¨¤ê¤Ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ÔÆ°ÇÉ¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¡¢º£¤Î¡Ö²ð¸î¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
