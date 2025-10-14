¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢CEATEC¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤ò¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÖZINNSIA¡×¤òÅ¸¼¨
¡¡10·î17Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁí¹çµ»½Ñ¸«ËÜ»Ô¡ÖCEATEC 2025¡×¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê2H202¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹ÁÇºà°Ê³°¤Ë¤âÌÚ¤äÈé¡¢ÀÐ¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¿··¿¥»¥ó¥µー¡ÖZINNSIA¡×¤òÅ¸¼¨¡£Æ±µ»½Ñ¤Ï¡¢CEATEC¥¢¥ïー¥É¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â´¶ÅÙ¥»¥ó¥µー¡ÖZINNSIA¡×
¡¡ZINNSIA¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÎ¢Â¦¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉ½ÌÌÁÇºà¤ò¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー²½¤Ç¤¤ë¹â´¶ÅÙ¥»¥ó¥µー¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿»æÀ½¤Î¥Üー¥É¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡×¤ä¡Ö²¿¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥Á¤òÇ§¼±¤·¤Æ²»À¼¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥»¥ó¥µー¤Ï¹â´¶ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤è¤¯¤¢¤ë»æÀ½¤Î¥Üー¥É¡£Î¢Â¦¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ò¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¤Ë¤Ç¤¤ë
¥·ー¥È¾å¤Î¥»¥ó¥µーÉô
¡¡ÀÐ¤ä¥³¥ë¥¯¥Üー¥É¡¢Èé¤äÊÉ»æ¡¢ÌÚ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½ÌÌÁÇºà¤ò¥»¥ó¥µー²½¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤Þ¤Þ¾å²¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÁÇºà¤ò¥»¥ó¥µー²½¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨
ÌÚÀ½¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤ÇÄ´¸÷¤Ç¤¤ë
¡¡ÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤È²È¶ñ¥áー¥«ー¤Î¥Þ¥ë¥ËÌÚ¹©¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀîºêÉÙÈþ»á¤Ë¤è¤ë¡¢ÌÚºà¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¿¨¤ë¤À¤±¤Ç¾ÈÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤äÈ©¿¨¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÁÇºà¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¡£¿¢Êª¤Î¥×¥é¥ó¥¿ー¤Î²¼¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¢Êª¤Î¿å¤òÅÁ¤Ã¤Æ¸¡ÃÎ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¿¢Êª¤ò¥»¥ó¥µー²½
¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¤ò¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¤Ë¡£½À¤é¤«¤¤´¶³Ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤»¤ë
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¸÷¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¡¡¥»¥ó¥µー¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¶á¤Å¤±¤¿¤ê¡¢ÆÍ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ó¥µー¤Ï¡¢¥·ー¥È¾å¤Î¥»¥ó¥µーÉôÊ¬¤È¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ó¥µー¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥·ー¥È¾å¤Î¥»¥ó¥µー¤Î¤Û¤«¡¢Àþ¾õ¤Î¥»¥ó¥µー¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬¤É¤³¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤è¤êÈ½Äê¤·¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¡£
¤Ä¤Ä¤¯¡¢Ã¡¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°ºî¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³
À½ÉÊ»ÅÍÍ
Àþ¾õ¤Î¥»¥ó¥µー¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÂÎ¸³
¾ÈÌÀ¥»¥ó¥µー¤Ø¤Î³èÍÑÎã