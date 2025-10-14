この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「美容師とアイリスとにインタビュー」では、現役で働く20歳の美容師さんとアイリストさんが登場。動画内では二人がリアルな仕事の現状や貯金額、そして今欲しいものについて率直に明かした。



最初に「貯金額教えてください」という質問をきっかけにトークが展開。2人はいずれも社会人1年目で、美容師は「19万ぐらいです」、アイリストは「手取り18ぐらい」と現実的な給与を紹介した。労働環境についても対照的で、美容師さんは「厳しいです。全てです」と語り、「結構遅くまで練習したりとか?」と聞かれると「終電とかです、帰るのが。7時起きで帰るのが終電みたいな」とハードワークぶりを告白。「家に帰り着くのは12時過ぎとか」と、体力的な厳しさを明かした。



一方、アイリストさんは「思ったよりは楽だな」と話し、「9時頃起きて、夜の9時にはもう家に着いてるんで。全然楽勝です」とのこと。仕事の内容については美容師さんが「シャンプーしたりとか、カラー塗ったりとかです」と説明し、「やっぱ緊張します?人の頭触るの。」「緊張します」と初々しい一面も。手荒れも心配され、「荒れてます」とのリアルな声が飛び出した。



さらに「今一番欲しいもの」について聞かれると、アイリストさんは「プラダのお財布です」と可愛らしく回答。だが、美容師さんは「彼氏です」と即答し、2人とも「彼氏はできそうですか?」と聞かれると「できなさそうです」と苦笑い。「いないです。いつ頃から?」と尋ねると、「1年前ぐらいです」「2年前くらい」とのことだった。



最後は再び「貯金額教えてください」との質問で締めくくられ、アイリストさんは「10万円です」、美容師さんは「60万ぐらいです」とそれぞれリアルな数字を明かし、動画を終えた。二人の本音の連続に、視聴者からは「今どきの新社会人のリアルが垣間見えた」と共感のコメントが寄せられた。