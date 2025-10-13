この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

麻雀を打っていると、手牌の中に「何を切るべきか」と迷う複雑な形が頻繁に出現する。特に、一見するとどの牌も大事に見えるのに、実はアガリ率を下げてしまっている「2度受け」という形があるとしたら、知りたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】和了が格段に増える大事な思考法(初心者向け)」では、まさにその「2度受け」をテーマに、アガリを増やすための思考法が徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



「2度受け」とは何か？アガリを遠ざける悪しき形ーーー。

まず動画で解説されるのは、「2度受け」の定義だ。これは、2つのメンツ（面子）を作るために、同じ牌が重複して必要になっている状態のこと。例えば、「1245」という形は、「3」を引けば「123」と「45」の両方が面子候補になるが、「3」という牌が重複して必要になっているため、これが「2度受け」だ。この2度受けは、一見すると「3が引ければ両面できるからお得」に見えるかもしれない。しかし、実際には手牌の受け入れ枚数を減らし、テンパイまでの速度を著しく低下させる原因となる、アガリを遠ざける悪しき形なのだ。



2度受けを外せ！アガリを増やす3つの実践例ーーー。

動画では、具体的な手牌の形を例に、2度受けをどう見つけ、どう外していくべきかの思考法が3つの実践例を通して紹介される。



実践例１：ペンチャンと両面が絡む2度受け

・状況: 「1245m」の萬子と、「89p」の筒子のターツが絡むイーシャンテン。萬子の「3」が、ペンチャン受け（123）と両面受け（456）の両方に必要になっている。

・結論: このような場合は、「2度受けになっている部分のペンチャン（12）を外す」のが正解。そうすることで、テンパイする受け入れ枚数が大幅に増える。



実践例２：全てが両面受けに見えるが、実は2度受け

・状況: 23m2356pと持っている両面でどこかの両面を切ればイーシャンテン。

・結論: この場合も、「2度受けになっている部分の牌を外す」のが基本。テンパイまでの速度を重視するなら、2度受けを嫌って外すのが合理的だ。なのでここでは2356pのどこかを選択したい。

・数値化で理解: 動画では、2度受けを外した場合と残した場合で、テンパイまでの「期待値」を数値化して比較。多くのケースで、2度受けを外した方が期待値が高くなることを示している。



実践例３：カチャンが重複している2度受け

・状況: 「6688s」のように、対子が一つ置きに並んだ形（飛び対子）で、カチャン受け（6-8なら7）が重複している2度受け。

・結論: このような場合は、「外側の牌（例：8s）を切る」のが正解。そうすることで、次に5sを持ってきた場合も566の形で持てるようになりテンパイする受け入れ枚数が最大となる。



まとめ：2度受けを見抜き、アガリへと繋げよーーー。

「2度受け」という形は、受け入れ枚数を減らし、アガリまでの速度を低下させる、非常に効率の悪い形だ。この2度受けを見抜き、的確に外せるかどうかで、あなたのアガリ率は大きく変わってくるだろう。もちろん、手牌の打点や点数状況によっては、あえて2度受けを残す方が良い場面も存在する。しかし、まずは「2度受けを見つけて外せるようになること」が、麻雀上達の第一歩となる。ぜひ動画本編で、具体的な手牌の例と、その思考プロセスを確認し、あなたの麻雀から「2度受け」を撲滅してほしい。