ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¡Öµ×¡¹¤ËÎý½¬¤Ø¡×¥´¥ë¥Õ¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¡ÇØÃæ¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥é¤â¥¹¥´¤¤
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬2025Ç¯10·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥ÕÎý½¬Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÎý½¬¤Ø...¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í...¡×¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦...¡×¤È¥´¥ë¥Õ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£