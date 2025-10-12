バニラとアンバーが奏でる温もりの香り。コーチの新作フレグランス♡

秋の気配とともに、心まで温めてくれる香りが恋しくなる季節。そんな今、コーチから登場したのは「コーチ ゴールド パルファム」。バニラやアンバーをベースに、アーモンドブロッサムのやさしさとフルーティな明るさが溶け合う、まばゆいほどフェミニンなフレグランスです。ゴールドの輝きをまとったボトルとともに、太陽の光のようにあたたかく、自分らしい輝きを放つ時間を届けてくれます。

「コーチ ゴールド パルファム」は、マスターパフューマーのルイス・ターナーによって生み出された、シリーズ初の高濃度パルファム。

トップノートはピンクペッパーやアップル、ベルガモットの華やかさで幕を開け、ハートノートではアーモンドブロッサムやローズウォーターがやわらかく包み込みます。

そしてラストに香るのは、バニラとアンブロフィックス™、シダーウッドのぬくもり。まるでニューヨークの街に降り注ぐ夕陽のように、センシュアルで洗練された印象を残します。

ゴールドがきらめくボトルデザインとキャンペーン



ボトル全体をゴールドラッカーで包み、ホース アンド キャリッジのエンボス加工が施されたデザインは、まさにコーチのクラフトマンシップの象徴。

「C」のチャームとパールカラーのタグが上品なアクセントになり、手に取るたびに特別感を感じさせます。キャンペーンモデルには、女優ストーム・リードが登場。

ニューヨークの陽光を背景に、ゴールドのドレスをまといながら自分らしい光を放つ彼女の姿が印象的です。香りとともに“飾らない美しさ”を表現しています。

コーチ ゴールド パルファムで自分らしい輝きを



太陽の光を閉じ込めたような「コーチ ゴールド パルファム」は、纏うだけで心が華やぎ、自信に満ちた自分へと導いてくれる香り。

甘く温かみのあるバニラとアンバーのハーモニーが、日常にそっとラグジュアリーな余韻を残します。50mL 13,200円、90mL 20,460円（税込）で2025年10月8日(水)発売。

特別な日にも、いつもの日にも。自分らしい光を解き放つ香りを纏って♡