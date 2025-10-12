ÆÍÇË·è¤á¤¿¡È¿ÀÁöÎÝ¡É¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹w¡×¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤â¶½Ê³¡ÄÃæ·Ñ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿ÇúÂ¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¡×
Ìðß·¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¡ÈÃ±ÂÇ¡É¤Ç°ìÎÝ¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 5¡¼4 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê12Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¾×·â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ìðß·¹¨ÂÀÅê¼ê¤¬12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤Ç¡¢8²ó¤Ë·è¾¡¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£°ìÎÝ¤«¤é°ìµ¤À¸´Ô¤Î¿ÀÁöÎÝ¤Ë¡ÖÂÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤½Å¶ì¤·¤¤¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢8²ó2»à¤«¤éËüÇÈ¡¢Ìðß·¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡ÊµÏ¿¤ÏÃ±ÂÇ¡Ë¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÂÇµå¤ÏÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼éÈ÷¿Ø¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¡¢Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ÈÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Î®¤ì¤ÇËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÌðß·¤ÏÊá¼ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤è¤ê¤â°ì½ÖÂ®¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇµÕÅ¾¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤âÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡Ö¥»¡¼¥Õ¡ª¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È3-2¤È¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾×·â¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÎÀ¸´Ô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç·àÅª¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸´Ô¤¹¤ë¤Î¥¨¥°¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤ÁöÎÝ¡×¡Ö´°àú¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó½èÍý¤ÈÃæ·Ñ¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌðß·¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡ÖÁêÅöÁá¤¤¤è¡×¡ÖËÜÎÝ¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë