ムーミンバレーパークで初のクリスマスイベントが開催！昨年好評だったナイトパレードや湖上花火も楽しめる
株式会社ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」では、2025年11月1日(土)〜12月25日(木)の期間、新イベント「ムーミン谷のクリスマス」が開催される。
【写真】ムーミン一家らしい独創性にあふれたクリスマスを表現(写真はイメージ)
ムーミンバレーパークでは毎年冬をテーマにしたイベントが開催されているが、クリスマスをテーマに取り上げるのは今回が初。小説「ムーミン谷の仲間たち」の一編“もみの木”をもとにした絵本「ムーミン谷のクリスマス」をテーマに、物語に登場するクリスマスツリーの再現や、クリスマスを全く知らないムーミン一家らしいクリスマスと、冬眠をしないムーミン谷の仲間たちのクリスマスのお祝いを表現。ムーミンバレーパーク全体が華やかに飾り付けられ、ムーミンの物語の世界観を楽しめる。
■「ムーミン谷のクリスマス」開催概要
10月の終わりごろから冬眠を始めたムーミン一家は、とあるヘムルに「クリスマスがもうすぐやってくるんだぞ！」と起こされてしまう。「クリスマス」という何か恐ろしいものがやってくるのだと勘違いしたムーミン一家は、周りのみんなが忙しそうに準備する姿をまねて、「クリスマス」を迎える準備を始める。
新イベント「ムーミン谷のクリスマス」では、「クリスマス」を知らないムーミン一家が思い思いに飾り付けたクリスマスツリーや、おなかをすかせた「クリスマス」をおもてなしするためのごちそう、それぞれの大切なものを包んだプレゼントなど、ムーミン一家らしい独創性にあふれたクリスマスを表現する。
一方、本来のクリスマスを知っているムーミン一家以外の住人たちは、クリスマスを華やかに彩っていく。ムーミン谷の冬をイメージしたさまざまな演出や、冬のアクティビティスポット、体が温まる冬のスペシャルメニューなどが登場し、クリスマスイベントを大いに盛り上げる。パーク内の各スポットには、クリスマスや雪をテーマにしたデコレーションが施される。
さらに、日が落ちてからはライトアップやプロジェクションマッピングなどの光の演出が加わり、昼間とは違った顔をのぞかせる。美しいライトアップはもちろんのこと、2024年好評だったナイトパレードがバージョンアップするほか、冬の湖上花火大会も開催。昼と夜で別の楽しみ方を提供するムーミンバレーパークのクリスマスを楽しもう。
そのほか、イベント開催中はさまざまな特別なコンテンツやスペシャルメニュー、ここでしか手に入らない限定グッズも登場する。
■開催概要
イベント名：ムーミン谷のクリスマス
開催期間：2025年11月1日(土)〜12月25日(木)
※今後の詳細は公式サイトで随時更新される予定
■「ムーミンバレーパーク」について
四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパーク。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができる。
■「ムーミン物語」について
2013年11月、ムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立。ムーミン物語はこのテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有している。
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
今回が初開催となる「ムーミン谷のクリスマス」は、ムーミン一家が初めてクリスマスを知る物語をテーマにしています。一般的なクリスマスとはひと味違う、ムーミンバレーパークならではのユーモアと独創性に富んだクリスマスの世界を表現することが狙いです。ムーミンの物語に初めて触れる方から、長年のファンの方まで、すべてのお客様に心温まる特別な冬の思い出を作っていただきたいと考えています。
ーー今回の企画のイチオシは？
ぜひ注目していただきたいのは、ムーミン一家が思い思いに飾り付けたツリーなど、独創的なクリスマスの再現です。また、昼だけでなく日が落ちてからも満喫できることが大きな目玉です。夜は昨年ご好評をいただいた「ナイトパレード」がバージョンアップして登場するほか、冬の「湖上花火大会」も開催され、ライトアップやプロジェクションマッピングによる幻想的なひとときをお過ごしいただけます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
今年の冬は、ムーミンバレーパークへちょっと不思議で心温まるクリスマスをぜひ体験しに来てください。
(C)Moomin Characters TM.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
