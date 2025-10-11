10月12日からTBS系にて放送がスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。 本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。第1話を前に、今作のプロデュースを務める加藤章一プロデューサーに、キャストの魅力や撮影現場でのエピソードを聞いた。

メディア向けの第1話試写後に行われたインタビューで、主人公の栗須栄治を演じる妻夫木聡について、加藤プロデューサーは念願かなってのキャスティングだったと話す。「原作では、栗須はストーリーテラー的な役割なんですけど、ドラマではバランスを取りながら引っ張っていかないといけない。難しい役ですが、妻夫木さんのお芝居が合うんじゃないかと思って、原作者の早見先生も賛同してくださいました」と経緯を明かした。

今作で栗須とともに夢の実現に挑むのが、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」社長で競馬界では有名な馬主の山王耕造（佐藤浩市）。佐藤にオファーした理由について、加藤プロデューサーは「昭和のおじさん」がポイントだったと語る。「今は昭和っぽいおじさんって生き残れないじゃないですか。そういう役をどなたにお願いするかというときに、本当に昭和のおじさんで怖いだけの人をキャスティングしてしまうと、幅が少なくなって裏の顔が見えない。佐藤さんってすごいスマートでカッコいいし、いわゆる昭和のおじさんではないんですけど、逆に佐藤さんにやっていただいたことで説得力が生まれました」と、起用のポイントを挙げた。

妻夫木と佐藤の関係性は、作品にも活かされている。加藤プロデューサーによると「妻夫木さんと佐藤さんは元々とても仲が良くて、歳は離れているんですけど兄弟っぽいんですよね。その感じが栗須と山王の関係にも良い意味で作用していて、できあがったときの印象は僕が想像していた通りでした。二人並んでなにげない会話をしているシーンで泣きそうになりました。『ああ、思った通りだ』と思って、すごく嬉しかったです」と表情をほころばせた。

物語の鍵を握る人物として出演が発表されているのが目黒蓮。加藤プロデューサーは「目黒さんとは、映画『わたしの幸せな結婚』と『トリリオンゲーム』（TBS系）の連ドラと映画でご一緒しました。今回やっていただくのは非常に繊細なキャラクターで、のちに物語を大きく左右する大事な役です。一番最初に目黒さんにやってほしいと思い、かなり早い段階でオファーしました。すでに撮影に入っていますが、北海道ロケで想像以上のシーンになっているのを見て、演じていただいて本当に良かったと思いました」と振り返ると、「妻夫木さんと佐藤さんの関係性に、目黒くんが入った3人の空気感も楽しみに観ていただければ」と期待をふくらませた。

原作が発刊されたのは2019年10月。コロナ禍を経てドラマ化にこぎつけた。加藤プロデューサーは今作のテーマを「継承」と語る。「馬が題材ですが人間も同じ。実は私も父親を数年前に亡くしたのですが、何もしてあげられなかったと思いました。でも、親がいないと自分もいないし、何かしら継承しているんだろうと。今作もホースマンがたくさん出てきて、ジョッキーも入れ替わっていきますが、仕事でも後輩が入ってきたときに教えたり次に繋げることが大事で、人と人を繋いでいくという意味でぜひ映像化したいと思いました。コロナ禍で中断しましたが、素晴らしい原作を映像化できてちょっと安心しています」と率直な思いを吐露した。

『ザ・ロイヤルファミリー』で見どころになっているのがレースシーン。今作の撮影は、JRA日本中央競馬会の全面協力を得て行われている。「実際にレースも行われているわけで、レースとレースの合間に撮影しています。頭数を集める作業はけっこう大変です。それ以上に、コロナ禍で中断して再開するときに、牧場を回ったり、馬主の方やジョッキー、調教師の皆さんにお話を聞く中で、競馬がどのように成り立って、多くの人が関わってビジネスになっているかをお聞きする時間がすごく楽しかったです」と、現場を回って得た気づきが作品に反映されている。

チーフ演出を務めるのは塚原あゆ子監督。今作のレースシーンの演出について加藤プロデューサーは「一番大事な僕らがやらないといけないのは、ドラマの中でそのレースがどう作用するかが重要なので、レースの勝敗だけじゃなくて、誰が勝って誰が負けるか、そこにどう登場人物が関わるかを描けるようにレースシーンを考えるところから始まっています。単純にどう馬を撮るかよりも、ストーリーの中で感動したり、応援できることを重視しています」と演出意図を説明した。

自然を相手に偶然性に左右される今作特有の苦労も。「サラブレッドは1回しか走れないので、やり直しが効かないんです。カメラマンは一発勝負なので、監督よりカメラマンの方が大変かもしれません」。屋外での撮影では「北海道にレース映像用のカットを撮りに行ったら、僕らが行っている間ずっと雨で。いろんなところで撮っています」と明かした。第1話には「日本競馬界のレジェンド」武豊騎手も本人役で出演。「すごく上手で、とても自然にされていました」と絶賛する演技にも注目だ。

出演する馬は「本当に純粋で臆病というか。こっちがビクビクして近づいたり、乱暴に扱うとすぐ逃げていくし。でも、こっちが心を開いて待っていると向こうから近づいてきて、すごく癒されるんです。その感じを映像に出したくて」。さらに「今って生きづらいって言うじゃないですか。いろんな外圧や悩みもあるし、世界がどんどん変わって先行きが見えない。将来こうなりたいという夢や、何かに熱くなることがしづらいと思うんです。なので、恥ずかしがらずに、佐藤さんが演じる山王社長のように、情熱を持って生きる姿や夢を語って熱くなる姿をご覧いただいて、明日からそう生きてみようかなと思っていただけたら嬉しいです」と話した。

最後に「誰でも挫折したり、失敗することはあります。それをどう乗り越えるかを役者さんとスタッフが素敵に描いてくれています。競馬を見ていない人も競馬好きな人も楽しんでいただける内容になっているので、ぜひご覧ください」と呼びかけた。

（文＝石河コウヘイ）