YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø¡×¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬¡¢¡ÖÉÏË³¼ÒÄ¹¤Û¤ÉÇä¾å¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À®¸ù´ë¶È¤À¤±¤¬Ì©¤«¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÍø±×ÇÜÁý¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤è¤ê¤âÌÙ¤«¤ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤ì¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÇä¾å¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Íø±×¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢Íø±×¤ò¤¹¤°¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£

¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖÇä¾å¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÍø±×¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ÏÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íø±×¤Ê¤¯¤·¤Æ·Ð±Ä¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÏÇä¾å¾å°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡È¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¡É¤È´ª°ã¤¤¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÍø±×¤ÎÂ¿¤¤¾¦ÉÊ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÈÌÙ¤«¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¡£Íø±×¾¦ÉÊ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤à¤Î¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾¡¤Á¶Ú¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Íø±×¤Î8³ä¤Ï2³ä¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È8ÂÐ2¤ÎË¡Â§¡É¤¬¤¢¤ë¡£Çä¾å¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤ä±Ä¶ÈÍø±×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¸«Ä¾¤»¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤òÄì¾å¤²¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·Ð±Ä¤Î±£¤ì¤¿¼çÌò¤Ï°Õ³°¤ÈÌÙ¤«¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼ÂÎã¤â¸ò¤¨¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Çä¾åÊÐ½Å¡¦ÃÍ°ú¤­¶¥Áè¤ä¿·µ¬½¸µÒ°ÍÂ¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÃÍ°ú¤­ÀïÎ¬¤ËÁö¤ë¤ÈÍø±×¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤â³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀÉÕ²ÃÀïÎ¬¤Ê¤É¡ÈµÒÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¡É¤äËþÂ­ÅÙ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¹©É×¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤­¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼­¤á¤¿¸ÜµÒ¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ¥¤ì¤¿¤À¤±¡£Éü³è¥ª¥Õ¥¡ー¤ä¸ÄÊÌ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤»¤ÐÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡ÈÍø±×¤Î¶â»³¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉü³è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À­¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÍ°ú¤­¤ÏÍø±×¤òÄ¾ÀÜºï¤ë´í¸±¤ÊÅÒ¤±¡£ÆÀÅÀÉÕ²Ã¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ÆÂç¤­¤ÊËþÂ­¤Èº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ê¤ë¡£Íø±×¤òÀ¸¤à¾¦ÉÊ¤Ë°ìÅÀ½¸Ãæ¤·¡¢Çä¾å¤è¤ê¤â¡ÈÌÙ¤±¡É¤òÁý¤ä¤¹»ëÅÀ¤³¤½·Ð±Ä¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£

