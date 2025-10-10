英語を勉強しているが、英会話の上達を実感できない――そんな人に試してほしい1冊が『中学英語だけで面白いほど話せる！見たまま秒で言う英会話』だ。「イラストを見る→見たままを英語にする」を繰り返すことで、日本語を介さず瞬時に答える「英語の反射神経」を鍛えることができる。本稿では、著者の森秀夫さん（麗澤大学外国語学部教授）に「英語を話せるようになるための学習のポイント」を教えてもらった。

ガードナーの「8つの知能」を英語学習に応用する

心理学者ハワード・ガードナーは、人間の能力は「IQ」だけで測れるものではなく、8つの知能（Multiple Intelligences）に分けられると提案しました。

8つの知能とは、「言語的知能」、「論理・数学的知能」、「音楽・聴覚的知能」、「身体・動作的知能」、「空間・視覚的知能」、「対人的知能」、「自己省察的知能」、「博物学的知能」です。それぞれの強みを理解し学習に活かせば、英語学習はより楽しく、効果的に進められます。

自分の強みを確認するためチェックリストを用意しました。ぜひ新しい学習法に挑戦するためのヒントにしてください。

・本を読むのが好き。

・自分の考えを文章にするのが得意。

・新しい単語や表現に興味がある。

【おすすめの学習法】

◎ 英語日記や短いエッセイを書く。

◎ 単語カードを作って例文を書く。

◎ SNSに英語で投稿してみる。

2. 論理・数学的知能（分析や整理が得意）

・規則やルールを見つけるのが好き。

・表や図で整理すると理解しやすい。

・文法問題を解くのが楽しい。

【おすすめの学習法】

◎ 文法や時制を表でまとめる。

◎ 例文を比較して違いを整理する。

◎ 分析した知識を会話で試す。

3. 音楽・聴覚的知能（リズムや音に敏感）

・歌やメロディーをすぐ覚えられる。

・音楽を通じて学ぶのが楽しい。

・発音やイントネーションに興味がある。

【おすすめの学習法】

◎ 洋楽を歌って発音をまねる。

◎ リズムに合わせて英文を暗唱する。

◎ シャドーイングで英語のリズムを体感する。

4. 身体・動作的知能（体を使って覚えるのが得意）

・体を動かしながら覚えると記憶に残る。

・ロールプレイや劇が好きである。

・ジェスチャーで意味を表すのが得意である。

【おすすめの学習法】

◎ 店員と客などのロールプレイで練習する。

◎ 散歩しながらフレーズを声に出す。

◎ 単語をジェスチャーと一緒に覚える。

5. 空間・視覚的知能（視覚に強い）

・絵や図を見ると理解が深まる。

・色や形を覚えるのが得意。

・マインドマップを使うのが好き。

【おすすめの学習法】

◎ イラスト付き単語カードを作る。

◎ テーマごとの語彙をマインドマップから学ぶ。

◎ 漫画風に英語ストーリーを描く。

6. 対人的知能（人との交流が得意）

・友達と話すのが好き。

・グループで活動すると力を発揮できる。

・相手の気持ちを理解するのが得意。

【おすすめの学習法】

◎ 英会話サークルやオンライン英会話をする。

◎ ペアワークやディスカッションをする。

◎ 友人と英語で雑談する時間を作る。

7. 自己省察的知能（自分を振り返るのが得意）

・一人で考えるのが好き。

・学習法を自分で工夫するのが得意。

・記録をつけて振り返るのが好き。

【おすすめの学習法】

◎ 学習日誌をつけて進捗を管理する。

◎ 毎週の反省点をまとめる。

◎ 新しい学習法を試して効果を分析する。

8. 博物学的知能（観察や分類が得意）

・自然や動植物に興味がある。

・ものごとを分類したり整理したりするのが得意。

・細かな違いを見つけるのが得意。

【おすすめの学習法】

◎ 英単語を「動物、植物、環境」などカテゴリー別に整理する。

◎ 自然や環境に関するニュースを英語で読む。

◎ 写真や映像を見ながら自然をテーマに英語で説明する。

自分の強みを活かして、楽しく英語力を伸ばす

中学校や高校で学んだ英語の勉強法が、必ずしも自分にとって最適な方法とは限りません。学校で教わる方法は「英語の学び方」を教える専門家によるものとは限らないからです。英語の学び方には、実にさまざまなアプローチがあります。

ここで紹介した学習法を参考にしながら、自分の得意な知能を出発点として、新しい方法にも少しずつ挑戦してみましょう。

たとえば、「音楽的知能が高いので歌で英語を覚えていたが、次はそのフレーズを英語日記で使ってみる」といった工夫です。こうして学び方の幅を広げていくことで、英語は知識として蓄えるものから、実際に使いこなせる力へと変わっていきます。