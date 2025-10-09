ÆüËÜÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡°ø±ï¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¡¢¥í¥·¥¢WÇÕ¤Î¥Ò¥ó¥ÈÄÏ¤ó¤À4È¯¾¡Íø¤Ê¤ÉÌ¾¾¡ÉéÂ¿¿ô
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ20Ê¬¡Á¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ë¤Æ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡£TVer¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5¾¡4Ê¬2ÇÔ¡ÊPKÉé¤±¤Ï¸ø¼°µÏ¿¾å¥É¥í¡¼¤È¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß4Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1995Ç¯9·î20Æü¡§¥µ¥Ã¥«¡¼95¥Ç¥µ¥ó¥È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥Þ¥Ã¥Á
ÆüËÜ 1-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÁ°ÀîÏÂÌé¡§DFÌ¾ÎÉ¶¶¹¸¡¢¾®Â¼ÆÁÃË¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢ÁêÇÏÄ¾¼ù¡§MFÃìÃ«Å¯Æó¡¢»³¸ýÁÇ¹°¡¢ËÌß·¹ë¡¢Á°±à¿¿À»¡§FWÊ¡ÅÄÀµÇî¡¢»°±ºÃÎÎÉ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û»°±ºÃÎÎÉ
1998Ç¯5·î17Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼1998
ÆüËÜ 1-1 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀî¸ýÇ½³è¡§DF°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢¾®Â¼ÆÁÃË¡¢½©ÅÄË¡§MFÁêÇÏÄ¾¼ù¡¢Ì¾ÎÉ¶¶¹¸¡¢»³¸ýÁÇ¹°¡¢¿¹Åç´²¹¸¡¢Ì¾ÇÈ¹À¡§FWÃæ»³²í»Ë¡¢¾ë¾´Æó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÁêÇÏÄ¾¼ù
1999Ç¯7·î2Æü¡§¥³¥Ñ¥¢¥á¥ê¥«
ÆüËÜ 0-4 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀî¸ýÇ½³è¡§DFÀÆÆ£½Ó½¨¡¢¿¹²¬Î´»°¡¢½©ÅÄË¡§ÁêÇÏÄ¾¼ù¡¢°ËÅìµ±±Ù¡¢°ÂÆ£ÀµÍµ¡¢Ì¾ÇÈ¹À¡¢Ê¡À¾¿ò»Ë¡§FWÏ¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼¡¢¾ë¾´Æó
2001Ç¯7·î1Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2001
ÆüËÜ 2-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀî¸ýÇ½³è¡§DF¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡¢¿¹²¬Î´»°¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢ÇÈ¸Í¹¯¹¡§MF°ðËÜ½á°ì¡¢¿¹Åç´²¹¸¡¢¸ÍÅÄÏÂ¹¬¡¢¾®Ìî¿Æó¡§FWÎëÌÚÎ´¹Ô¡¢ÌøÂôÆØ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÌøÂôÆØ¡ß2
2003Ç¯6·î11Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2003
ÆüËÜ 0-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF»³ÅÄÄªµ×¡¢µÜËÜ¹±Ì÷¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢»°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡§MFÊ¡À¾¿ò»Ë¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¡§FW¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í
2008Ç¯5·î27Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2008
ÆüËÜ 0-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF»ûÅÄ¼þÊ¿¡¢ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡¢°¤ÉôÍ¦¼ù¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡§MFÃæÂ¼½ÓÊå¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¡¢ÎëÌÚ·¼ÂÀ¡¢»³À¥¸ù¼£¡§FW´¬À¿°ìÏº
2010Ç¯6·î29Æü¡§FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 0-0¡ÊPK3-5¡Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀîÅç±Ê»Ì¡§DF°¤ÉôÍ¦¼ù¡¢¶ðÌîÍ§°ì¡¢ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡¢Ãæß·Í¤Æó¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡§MF±óÆ£ÊÝ¿Î¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡§ËÜÅÄ·½Í¤
2010Ç¯9·î4Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2010
ÆüËÜ 1-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀîÅç±Ê»Ì¡¢DFÃæß·Í¤Æó¡¢·ª¸¶Í¦Â¢¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡§MFÃæÂ¼·û¹ä¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢ºÙ³Ë¨¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢FW¿¹ËÜµ®¹¬
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û¹áÀî¿¿»Ê
2018Ç¯6·î12Æü¡§¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
ÆüËÜ 4-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÅì¸ý½ç¾¼¡¢DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢¾»»Ò¸»¡¢±óÆ£¹Ò¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡§MF¼Æºê³Ù¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢´¥µ®»Î¡¢»³¸ý·Ö¡§FW²¬ºê¿µ»Ê¡¢ÉðÆ£²Åµª
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û´¥µ®»Î¡ß2¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢¹áÀî¿¿»Ê
2019Ç¯9·î5Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2019
ÆüËÜ 2-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGK¸¢ÅÄ½¤°ì¡¢DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢µÈÅÄËãÌé¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡§MF¼Æºê³Ù¡¢¶¶ËÜ·ý¿Í¡¢ÃæÅçæÆºÈ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§¡§FWÂçÇ÷Í¦Ìé
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢ÆîÌîÂó¼Â
2022Ç¯6·î2Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2022
ÆüËÜ 4-1 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢DFµÈÅÄËãÌé¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢»³º¬»ëÍè¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡§MF¸¶¸ý¸µµ¤¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢»°ãø·°¡¢Æ²°ÂÎ§¡§FWÀõÌîÂóËá
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÀõÌîÂóËá¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢»°ãø·°¡¢ÅÄÃæÊË
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5¾¡4Ê¬2ÇÔ¡ÊPKÉé¤±¤Ï¸ø¼°µÏ¿¾å¥É¥í¡¼¤È¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß4Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1995Ç¯9·î20Æü¡§¥µ¥Ã¥«¡¼95¥Ç¥µ¥ó¥È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥Þ¥Ã¥Á
ÆüËÜ 1-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÁ°ÀîÏÂÌé¡§DFÌ¾ÎÉ¶¶¹¸¡¢¾®Â¼ÆÁÃË¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢ÁêÇÏÄ¾¼ù¡§MFÃìÃ«Å¯Æó¡¢»³¸ýÁÇ¹°¡¢ËÌß·¹ë¡¢Á°±à¿¿À»¡§FWÊ¡ÅÄÀµÇî¡¢»°±ºÃÎÎÉ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û»°±ºÃÎÎÉ
ÆüËÜ 1-1 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀî¸ýÇ½³è¡§DF°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢¾®Â¼ÆÁÃË¡¢½©ÅÄË¡§MFÁêÇÏÄ¾¼ù¡¢Ì¾ÎÉ¶¶¹¸¡¢»³¸ýÁÇ¹°¡¢¿¹Åç´²¹¸¡¢Ì¾ÇÈ¹À¡§FWÃæ»³²í»Ë¡¢¾ë¾´Æó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÁêÇÏÄ¾¼ù
1999Ç¯7·î2Æü¡§¥³¥Ñ¥¢¥á¥ê¥«
ÆüËÜ 0-4 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀî¸ýÇ½³è¡§DFÀÆÆ£½Ó½¨¡¢¿¹²¬Î´»°¡¢½©ÅÄË¡§ÁêÇÏÄ¾¼ù¡¢°ËÅìµ±±Ù¡¢°ÂÆ£ÀµÍµ¡¢Ì¾ÇÈ¹À¡¢Ê¡À¾¿ò»Ë¡§FWÏ¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼¡¢¾ë¾´Æó
2001Ç¯7·î1Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2001
ÆüËÜ 2-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀî¸ýÇ½³è¡§DF¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡¢¿¹²¬Î´»°¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢ÇÈ¸Í¹¯¹¡§MF°ðËÜ½á°ì¡¢¿¹Åç´²¹¸¡¢¸ÍÅÄÏÂ¹¬¡¢¾®Ìî¿Æó¡§FWÎëÌÚÎ´¹Ô¡¢ÌøÂôÆØ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÌøÂôÆØ¡ß2
2003Ç¯6·î11Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2003
ÆüËÜ 0-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF»³ÅÄÄªµ×¡¢µÜËÜ¹±Ì÷¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢»°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡§MFÊ¡À¾¿ò»Ë¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¡§FW¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í
2008Ç¯5·î27Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2008
ÆüËÜ 0-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF»ûÅÄ¼þÊ¿¡¢ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡¢°¤ÉôÍ¦¼ù¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡§MFÃæÂ¼½ÓÊå¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¡¢ÎëÌÚ·¼ÂÀ¡¢»³À¥¸ù¼£¡§FW´¬À¿°ìÏº
2010Ç¯6·î29Æü¡§FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 0-0¡ÊPK3-5¡Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀîÅç±Ê»Ì¡§DF°¤ÉôÍ¦¼ù¡¢¶ðÌîÍ§°ì¡¢ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡¢Ãæß·Í¤Æó¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡§MF±óÆ£ÊÝ¿Î¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡§ËÜÅÄ·½Í¤
2010Ç¯9·î4Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2010
ÆüËÜ 1-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀîÅç±Ê»Ì¡¢DFÃæß·Í¤Æó¡¢·ª¸¶Í¦Â¢¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡§MFÃæÂ¼·û¹ä¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢ºÙ³Ë¨¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢FW¿¹ËÜµ®¹¬
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û¹áÀî¿¿»Ê
2018Ç¯6·î12Æü¡§¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
ÆüËÜ 4-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÅì¸ý½ç¾¼¡¢DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢¾»»Ò¸»¡¢±óÆ£¹Ò¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡§MF¼Æºê³Ù¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢´¥µ®»Î¡¢»³¸ý·Ö¡§FW²¬ºê¿µ»Ê¡¢ÉðÆ£²Åµª
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û´¥µ®»Î¡ß2¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢¹áÀî¿¿»Ê
2019Ç¯9·î5Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2019
ÆüËÜ 2-0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGK¸¢ÅÄ½¤°ì¡¢DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢µÈÅÄËãÌé¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡§MF¼Æºê³Ù¡¢¶¶ËÜ·ý¿Í¡¢ÃæÅçæÆºÈ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§¡§FWÂçÇ÷Í¦Ìé
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢ÆîÌîÂó¼Â
2022Ç¯6·î2Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2022
ÆüËÜ 4-1 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢DFµÈÅÄËãÌé¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢»³º¬»ëÍè¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡§MF¸¶¸ý¸µµ¤¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢»°ãø·°¡¢Æ²°ÂÎ§¡§FWÀõÌîÂóËá
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÀõÌîÂóËá¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢»°ãø·°¡¢ÅÄÃæÊË