高島屋のクリスマスケーキがついに登場♡2025年限定スイーツ大集合

今年の高島屋クリスマスケーキは、国内外の一流パティシエによる珠玉のラインナップが勢ぞろい♡ 12月24・25日の「平日クリスマス」にあわせ、店頭受取だけでなく配送対応の冷凍ケーキも注目。おひとり様からファミリーまで楽しめる豊富なサイズと華やかなデザインで、今年は自分の好きなタイミングで特別なクリスマスを満喫できます♪

華やかで上品な一流パティシエのケーキ

エトワース イスパハン

ルミヌー

高島屋限定の〈ピエール・エルメ・パリ〉エトワース イスパハン（直径約15cm）7,560円や〈レタンプリュス〉ルミヌー（直径約15cm）6,264円など、華やかなケーキが勢ぞろい。

ローズやライチ、苺、木苺のジュレを重ねた繊細な味わいは、家族や友人と過ごすクリスマスをより特別に彩ります。お酒不使用でお子さまも安心です♡

OGGI♡2025年クリスマスケーキは大人のためのチョコムース

冷凍ケーキでいつでも楽しめる♪

ノエル・キャラメルバナンヌ

ピスタチオショコラのクリスマスツリーケーキ

高島屋オンラインストアでは、配送で受け取れる冷凍ケーキも充実。

〈トシ・ヨロイヅカ〉ノエル・キャラメルバナンヌ（直径約12cm）5,501円や〈ユーレカケーキ〉ピスタチオショコラのクリスマスツリーケーキ（直径約12㎝・高さ約15㎝）6,480円など。

事前注文で12/20～24にお届け可能。解凍時間も冷蔵で約7～8時間と手軽に楽しめます♪

少人数・おひとり様向けミニサイズ

ピスターシュフリュイルージュ

少人数でも楽しめるミニサイズケーキも多数。

〈ショコラトリー＆バー ロンポワン〉絵本のビッシュ・ド・ノエル（約9.5×9×高さ9cm）3,402円や〈パティスリーショコラトリーシャンドワゾー〉ピスターシュフリュイルージュ（約8×11×高さ5.3cm）2,501円など。

かわいい見た目と食べきりやすいサイズでおうちクリスマスにぴったりです♡

高島屋のクリスマスケーキは、店頭受取や配送の冷凍ケーキを含め、直径約8～17cmまで多彩なサイズと華やかなデザインを展開♡

価格は3,402円～11,501円で、お子さまも安心のお酒不使用ケーキも豊富。

おひとり様からファミリーまで、自分のスタイルに合わせて選べるクリスマススイーツで、特別なひとときを楽しんでください♪