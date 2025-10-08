【前後編の後編/前編からの続き】

開いた口が塞がらないとはこのことだ。二所ノ関部屋の問題は数知れず。そこへまたしても、不祥事が発覚した。21歳の床山（とこやま）が後輩からカツアゲよろしくカネを借りていたという。しかも、親方はその悪事を“なきこと”にしようと思案していたそうで……。

前編【「力士の肛門に酒瓶を突っ込んだのも彼」 二所ノ関部屋の問題児"が10代の後輩から"カツアゲ"同然に金を借りるトラブルが】では、二所ノ関部屋で起きていた金銭トラブルと、発覚後の親方の対応の問題点について報じた。

本誌（「週刊新潮」）はこれまで二所ノ関部屋の不祥事を、たびたび報じてきた。改めて振り返るだけでも、世に言うコンプライアンスどこ吹く風の、部屋の体質が浮かび上がる。

二所ノ関親方本人がタニマチとのゴルフにかまけ、能登半島地震の復興支援を目的とする62年ぶりの「勧進大相撲」を欠席したこと。そして、大の里（25）が未成年だった年下の兄弟子に、飲酒強要などのイジメを行っていたことを明らかにした。

場所中、三段目・貴正道（22）の肛門に酒瓶を突っ込み、それを酒のさかなに、部屋メンバーで飲み会を催していたこともあった。

「相撲部屋の体をなしていない」

「正直言って、無法地帯と呼べるほど部屋の風紀が乱れています。二所ノ関親方が弟子たちへのきちんとした指導を行っていないからです」（親方を知る角界関係者）

二所ノ関部屋の建物は、親方の地元・茨城県の阿見町で2022年に新設された。約1800坪の広大な敷地を誇り、近代的なトレーニング設備もあるのだが、

「親方宅と弟子が暮らす建物が別々で、相撲部屋の体をなしていません。朝食と稽古の時間以外、親方は自宅に引っ込んだり遊びに出かけたりと、弟子をほぼ放ったらかしにしているのです。おかみさんも普段、弟子の前に姿を現すことはありませんね」（同）

二所ノ関部屋を訪ねると……

初土俵から13場所での横綱昇進という異例のスピード出世を遂げた大の里についても、親方が育て上げたと評する声はほとんど聞こえてこない。

「四股などの基礎を徹底させること以外、特に具体的な指導方法を耳にしません。そもそも、日体大に入学して間もない1年生の時に学生横綱となった大の里は“10年に1人の逸材”と言われたほど若い頃から力士として完成されており、どの部屋に入門しようが、さほど変わらぬ結果を残していたといわれています」（前出の角界関係者）

さて、秋場所の13日目が開催された9月26日夜。借金トラブルについて事実関係をただすべく二所ノ関部屋を訪ねたところ、

「迷惑なので、お引き取りください」

と、インターホン越しに部屋の関係者が言うのみ。

その後、親方に取材を申し込んだが、期限までに返答はなかった。

「白鵬に厳格な処分を下してきたのとは対照的」

一方、相撲協会に聞くと、千秋楽から一夜明けた9月29日、以下の回答があった。

「（不祥事を起こした床山の）Aについては、金銭トラブルを理由に退職いたしました。師匠・二所ノ関についてはAの監督不行届きを理由に、理事長から厳重注意しました」

ここにあるAの退職が、引退勧告などの処分によるものかどうかは不明である。相撲協会の公式HPにも、借金トラブルに関するニュースはなく、床山の一覧からこっそりとAの名前が消されていた。

「新潮さんから取材が来たので、さっさとクビにしたということでしょう。いずれにせよ二所ノ関親方は『厳重注意』だけで済み、降格や報酬減額などの処分は免れた。元横綱・白鵬（40）に厳格な処分を下してきたのとは対照的。協会は相変わらず親方に甘いですね」（相撲協会関係者）

2017年、日本出身者として19年ぶりの横綱となった稀勢の里は、以来、将来の相撲協会を背負って立つことが期待されてきた。

指導者失格なのに、特別扱いとは、相撲協会も何を考えているのやら。

