「え？どういうこと？赤だけど！」信号無視で“わが道行く”自転車　「150キロは出ていたのでは」“爆走車”をパトカーが追跡

島根県と福岡県で危険な信号無視の瞬間が目撃された。島根では自転車が信号無視で交差点を通過し、あわや車と衝突。福岡では猛スピードで車が信号無視をしていた。

自転車が信号無視で交差点を通過

「え？どういうこと？赤だけど…赤だけど…赤だけど！」

島根・安来市で9月21日午後3時頃に撮影されたのは、思わずヒヤリとする場面だ。

目撃者が交差点を右折した瞬間、自転車に乗った人物が目の前を走り抜けていったのだ。

映像をよく見ると、この時の歩行者信号は「赤」。自転車は信号を無視して横断していたのだ。

目撃者は「我が道を行くっていう感じです。僕が止まらなかったら確実に事故っているので、周りをよく見て危険を回避しながら運転していきたいですね」と話した。

「死んでいたかも」信号無視で車“爆走”

危険な信号無視の瞬間は、福岡県でも目撃されていた。

福岡市南区で9月15日午後11時半頃、サイレンが鳴り響く中、目撃者が信号待ちをしていると、1台の車が赤信号の交差点を猛スピードで駆け抜けていった。

すると、約5秒後に信号無視をした車を追跡していたのか、パトカーが追いかけていった。

目撃者は、「コンビニに行くために右折をしようと思っていたんですよ。右車線に移っていたら、死んでいたかもしれない。150km/hとかは出ていたんじゃないですかね」と当時の様子を振り返った。

（「イット！」 10月3日放送より）