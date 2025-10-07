【お喋り炸裂】水浴びに誘われたインコ、飼い主にまさかの塩対応！？
YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「水浴びに誘ったらお喋りスイッチが入ってしまったインコ」を公開。
動画では飼い主がセキセイインコのひなちゃんを水浴びに誘うも、なぜか友達インコへのおしゃべりスイッチが入ってしまうというユニークな様子が収められている。
セキセイインコのひなちゃんとジャンボセキセイインコのつっきー君が仲良く水場に集まっており、水浴びの催促と思った飼い主さん。
ひなちゃんは「どしたんだ」「きゃっぷちゃん」と、何かを探しているかのように飼い主に話しかけている様子も。
飼い主が気分転換に水の入った器を差し出すと、ひなちゃんの様子が一変。水浴びには目もくれず、「たのしいっ！」「いいこだ、ひなちゃろ」「ちゅう」と、堰を切ったようにおしゃべりを始めた。
突然話しかけられた友達インコのつっきー君の驚いた表情も味わい深い。
飼い主が「お水は？」と優しく促すも、ひなちゃんのマシンガントークは止まる様子はなさそうだ。
また、その後のつっきー君の水浴びを全力で応援するひなちゃんの姿も視聴者から賞賛の声があがっている。
この投稿には「水浴びの応援がめっちゃ可愛い！」「マミーが話しかけてるのに全スルーw」など、多くのコメントが寄せられた。飼い主とのコミュニケーションを楽しむひなちゃんの愛らしい姿が、見る人に笑いと癒やしを与えてくれているようだ。
雛から育てたセキセイインコのひなちゃんと、成鳥でお迎えしたジャンボセキセイインコのつっきー（ゆづき）君。性格が全く違うけど、とっても仲良しのふたり。そんなふたりのほのぼのとした日常をお届けしています。