全長5.3m！ トヨタ“超高級”3列ミニバン「グランビア」がスゴイ！「アルファード」より大きいラグジュアリーな「2代目モデル」！ 大人が“8人乗れる”「巨大ミニバン」豪州モデルとは！

全長5.3m！ トヨタ“超高級”3列ミニバン「グランビア」がスゴイ！

かつてトヨタが日本で販売していた大型ミニバンに「グランビア」というモデルがありました。

大型のボディと広い車内を特徴とするラグジュアリーな一台だったものの、残念ながら2002年で販売終了。後継モデルも登場せず廃盤となりました。

しかし、実はオーストラリアでは、日本に存在しない2代目グランビアが販売されていたのです。

2代目グランビアは、トヨタがオーストラリア市場で展開していたミニバンです。

1995年に発売したものの、先述のように2002年にモデル廃盤となったグランビア。

それから17年後、トヨタは「ハイエース」のH300系をベースとした大型ミニバン「グランエース」を開発しました。

そしてグランエースは日本をはじめ、海外でも販売されることになりましたが、オーストラリアで販売する際にグランエースではなく“グランビア”のネーミングを採用。

このような経緯で、まさかの2代目グランビアが世界に誕生したのです。

そんな2代目グランビアのボディサイズは全長5300mm×全幅1970mm×全高1990mmと巨大で、トヨタの大型ミニバンとして知られる「アルファード」を超えるビッグサイズ。

「6人乗り」と「8人乗り」の乗員人数が異なる2タイプがあり、いずれも大きなボディサイズを生かして、広く快適な車内空間を有していました。

エクステリアは、ベースとなったH300系ハイエースのシンプルな意匠を生かしつつ、フロントを大型グリルに変更するなど存在感のあるデザインです。

パワーユニットは2.8リッター直4ディーゼルエンジン（1GD-FTV型）を搭載。

最高出力177馬力・最大トルク46.1kg.mと、大きな車体を快適に走らせる力強いパワーを生み出し、トランスミッションには6速ATを組み合わせます。

2022年には改良モデルが登場し、「運転席パワーランバーサポート」を追加するなど、ドライバーの走行時の快適さと安全性能が強化されました。

その後、2025年2月にオーストラリアでのグランビアの販売が終了。再び“グランビア”の名前が消えてしまいました。

ちなみにこの2代目グランビアは、オーストラリアのほかに台湾でも同じ名前で販売され、またタイでは「マジェスティ」というネーミングで展開されました。

くわえて中国では、「シエナ」というまた別のミニバンに“グランビア”という名前を付けて販売していたため、グランビアの歴史は非常にややこしいことになっているのです。