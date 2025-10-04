この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「iPhone17のeSIM設定手順を解説！楽天モバイル・mineo・日本通信SIM・povoの4回線を実際に機種変更してみた」と題した動画で、YouTuberの本間輝明さんが、自身のiPhone17 Proへの機種変更を通じて複数回線のeSIM移行作業について解説した。iPhone17シリーズおよびiPhone Airでは物理SIMが非対応となり、eSIMのみ利用可能になった。これにより、「物理SIMだったら差し替えるだけだったけど、eSIMは回線によって再発行手続きが必要になるケースが多い」と語る本間さん。今回、楽天モバイル、日本通信SIM、mineo、povoの4回線を新モデルへ移行する様子を詳細に紹介している。



動画では、まずiPhone17 Pro本体の開封と外観の比較からスタート。付属品や質感も触れつつ、早速セットアップへ。「旧端末のiPhone16 Proから新しいiPhone17 ProへのeSIM転送は、クイック転送対応の楽天モバイルとpovoなら一瞬で移行できた」と、その手軽さを強調した。一方で、「日本通信SIMやmineoのようなクイック転送非対応の事業者は、マイページへのログインや再発行申請・EID入力・QRコード読込など複数の手続きが必要」としながら、実際の作業手順や注意点を分かりやすく解説した。



特にmineoについては、「再発行後のMNP転入切替・回線切替手続きが分かりにくかった」と率直な感想も。「格安SIMの場合はAPNプロファイルのインストールも忘れずに」と補足し、eSIM移行の注意点もしっかり押さえている。



締めくくりとして、「eSIMクイック転送に対応している事業者なら、かなり簡単に設定できるのでそこまで心配しなくて大丈夫。一方で、非対応の場合は手続きの分かりにくさがある」と実体験からコメント。「分からないことや質問はコメント欄でどうぞ」と視聴者との交流を呼びかけつつ、「動画が参考になったら高評価とチャンネル登録を」とPRし動画を終了した。