「似たもの同士だよ」愚痴を聞いてくれた友達の、まさかの裏の顔｜価値観の違いですか？【ママリ】

共通の友人ゆかりにはるかの愚痴を話すりさ。ゆかりは「価値観は人それぞれ、悪気があってやってるわけじゃない。りさがどう思うかはりさ次第だよ」とはるかへのアドバイスと全く同じ事をりさにも言うのでした。電話を切ったゆかりは、別の友人に「毎回毎回愚痴の連絡やめてほしい、常識ないよね。2人とも似たもの同士だよ」と笑いながら話します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさもはるかと同じように、「もう付き合っていくのは無理」と考えているようです。そんなりさに「価値観は人それぞれ」と話すゆかり。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「わたしは割り切ってる」「悪気があるわけじゃない」「どう思うかは自分次第」…。はるかに言った言葉と全く同じですね。ゆかりの話を聞いたりさは、もう一度歩み寄ってみることにしました。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ゆかりは、はるかとりさ、それぞれの愚痴を聞いて、同じようなアドバイスをしていました。親身になって、友達に寄り添っているように見えましたが…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

なんとゆかりは、はるかとりさが揉めている様子を、別の友達に面白おかしく話していたのでした。

©mochidosukoi

最後のコマの「これって価値観の違いですか？」が深いですね。はるかとりさの価値観が違いすぎるから一緒にいるのは無理でしょ、と本音では思いながらも2人には自分次第だよとアドバイスするゆかり。そしてそれをネタにして別の友達と笑いあう…女友達同士の闇がちょっぴり垣間見れますね。価値観の違いや、友達付き合いについて自分ならどうするだろうかと考えさせられる素敵な漫画でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）