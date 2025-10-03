シリーズ打率1割のマチャド、記者の質問にケンカ腰

米大リーグのパドレスは2日（日本時間3日）、シカゴでカブスとワイルドカードシリーズの第3戦を戦い、1-3で敗れた。このシリーズ1勝2敗で敗退が決まり、今シーズンは終了。試合後、主砲のマニー・マチャド内野手は、ロッカールームでのインタビューにイライラを爆発させている。

パドレスは先発のダルビッシュ有投手が2回、無死満塁のピンチを招き、ピート・クロウ＝アームストロング外野手に先制打を浴びたところで降板。この回2点を先行された。さらに7回、ブッシュの本塁打で0-3。9回になってメリルの本塁打で反撃したものの、1点どまりだった。

「3番・三塁」で先発したマチャドは3打数無安打で、このシリーズは打率1割の低空飛行。試合後のインタビューでは記者の質問に、イライラを爆発させている。地元局「CBS 8サンディエゴ」のレポーター、ジェイク・ガレニャーニ氏がXで「私はマニー・マチャドに2025年シーズンをどう評価するか尋ねた。これが彼の返答だ」として、この場面を動画で公開した。

ガレニャーニ氏の「このようなシーズンをどう評価するか」という質問にマチャドは半笑いで「どんな質問だよ、おい。俺がどうこのシーズンを評価するかって？ 俺たちはたった今負けたんだ。俺がどう評価すると思ってんだ？」と応じている

さらに「こっちが知りたいよ。負けってなんだ？ 俺たちは負けたんだ。どうやって評価するかって、負けだよ。負けたんだ。ハハ。カモン、もっといい質問できんだろ、なあ」とケンカ腰。敗退をうまく消化できない様子だった。



（THE ANSWER編集部）