1Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¼«Âð¤¬±Ç²è´Û¤Ë¡©¡¡¥Ë¥È¥ê¤Î¡È¤É¤³¤Ç¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡É¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»È¤¨¤½¤¦
¡¡¥Ë¥È¥ê¤È¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ØNEP-K220MM¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ÀÇ¹þ9,990±ß¤È¤¤¤¦¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤òºÎÍÑ¡£Ê£»¨¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂç²èÌÌ±ÇÁü¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë¡£½Å¤µ¤ÏÌó630g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤Ê¤É¡¢²ÈÃæ¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¥Ë¥È¥ê¡ß¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ØNEP-K220MM¡Ù¡Ô¾ÜºÙ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷¡Õ¡Ë
◼︎ºÇÂç120¥¤¥ó¥ÁÅê±Æ¡õÂ¿ºÌ¤ÊÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ
¡¡ËÜÂÎ¤Ï110ANSI¥ëー¥á¥ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤ÎÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¡£HDMIÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¡¢¥²ー¥àµ¡¡¢TV¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇØÌÌ¤ÎUSB¥Ýー¥È¤«¤é¤ÏUSB¥á¥â¥êー¤ä³°ÉÕ¤±HDDÆâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄ¾ÀÜºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£¿âÄ¾Êý¸þ¤Î¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç²èÌÌÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
◼︎Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡Èµ¤·Ú¤Ê¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¡É
¡¡¡ØNEP-K220MM¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â²Á¤Ç°·¤¤¤Å¤é¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¸ä³Ú¤ä²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£¥Ë¥È¥ê¤È¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡È¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤Æ°²è»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î±äÄ¹¤È¤·¤ÆÂç²èÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
◼︎À½ÉÊ³µÍ×
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー NEP-K220MM¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·îÃæ½Ü～¡¦²Á³Ê¡§9,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó170¡ß105¡ß126mm¡Ê¿åÊ¿»þ¡Ë¡¿Ìó105¡ß105¡ß197mm¡Ê¿âÄ¾»þ¡Ë¡¦½ÅÎÌ¡§Ìó0.63kg¡¦²òÁüÅÙ¡§HD 1280¡ß720¡ÊÆþÎÏ¥Õ¥ëHDÂÐ±þ¡Ë¡¦ÌÀ¤ë¤µ¡§110ANSI¥ëー¥á¥ó¡¦Åê±Æ¥µ¥¤¥º¡§40～120¥¤¥ó¥Á¡¦Åê±ÆÊý¼°¡§¥Õ¥í¥ó¥È¡¿¥Ð¥Ã¥¯¡¿¿øÃÖ¡¿Å·Äß¤êÂÐ±þ¡¦ÀÜÂ³Ã¼»Ò¡§HDMI1.4¡¢USB2.0¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó½ÐÎÏ¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¡§3W¥â¥Î¥é¥ë¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥ê¥â¥³¥ó¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿ー
