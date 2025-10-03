¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡¡¼è¤ê´¬¤Ï¢¤ì¤¿¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤È¤ÎàÏÂ²òá¤òµñÈÝ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤¬£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤È¤Î³Î¼¹¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤Ç£Í¡½£±¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤òÉå¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æµ×ÊÝÅÄ¤ÏÆ°²è¤ò¾å¤²¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤ä¤í¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬µð¿Í¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÊý¡¹¤Ç¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¡Ù¤Ã¤ÆËÍ¤¬Á´Éô¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ë´Ø·¸¤¬°²½¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Çµð¿Í¤È¶¦¤Ë¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤¬¼è¤ê´¬¤£´¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æµ×ÊÝÅÄ¤Î³Ú²°¤òË¬Ìä¡£µð¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¡££±¤Ä¤ª´ê¤¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¤Ë°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¦¡£¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ç·ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµñÈÝ¡£¤½¤Î»þ¤Îµð¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö·ÝÎò£²Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¼¤ÇÅ·°æ¸«¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£