西武は１日、昨季巨人から加入した松原聖弥外野手（３０）ら１１選手に戦力外通告を行った。

松原は昨年６月、巨人からトレードで加入。貧打で低迷するチームの期待は大きかったが、打率・１２３と結果を残せず。今季も８試合で打率・２７３とアピールができなかった。

巨人時代には育成から這い上がり、２１年は１３５試合の出場で打率・２７４、１２本塁打、３７打点。外野のレギュラーとして活躍した。だが、その後は成績が伸び悩んだ。

松原は「今年は２軍での生活が長く、チームとしても若い選手を育成していくなかで、それに割って入ることができませんでした。移籍した翌日には会見をして、その翌日はスタメンで起用された試合が一番印象に残っています」とコメント。悔しさもにじませ「数少ない一軍での試合出場でしたが、昨年に比べて自分の野球ができたと思いますし、自分はまだまだできる、と感じたのも本音です。今後については未定です」とした。

▽通達された選手は以下。平井克典投手、水上由伸投手、大曲錬投手、井上広輝投手、古賀輝希選手、渡部健人選手、野村和輝選手、川野涼太選手、松原聖弥選手、モンテル選手、奥村光一選手