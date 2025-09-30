30〜40代の7割「TikTokで日常の選択肢が増えた」 大人世代の利用が急拡大

トレンドやカルチャーの発信源であるTikTok。Z世代を中心としたショートムービープラットフォームというイメージも強いのですが、30〜40代を対象に実施した利用実態調査によると、78%が直近3年以内に利用を開始するなど、大人世代でのニーズが急速に拡大していることが分かりました。こうした実態から、いまやTikTokは忙しい大人たちの “情報と発見の場”へと進化しているといえるでしょう。今回は調査結果をもとに、大人世代のTikTok利用傾向についてご紹介します。

＜調査概要＞

・件名：「TikTok（ティックトック）の利用についての意識調査」

・調査対象：TikTokを利用している30〜40代の男女各世代100名ずつ計400名

・調査機関：楽天インサイト株式会社

・実施期間：2025年9月



TikTokがきっかけで「日常の選択肢が増えた」「実際に行動に移した」

TikTokが30〜40代を対象に実施した利用実態調査によると、利用者のうち78.3％が「直近3年以内に利用を開始した」と回答。さらに、68.5%が「TikTokを見ることで日常の選択肢が増えた」と回答し、50.3%と半数を超える人が「実際に行動を起こした」と答えています。具体的には「動画で視聴した料理を作ってみた」「詰め替えボトルを真似して購入」といった日常のちょっとした変化から、「韓国で流行っているパン屋に行った」「歌手のコンサートに行った」「人生で初めて趣味グッズを海外サイトから買った」など、新たな趣味や体験につながる行動まで幅広く見られます。スマホの画面越しに見た小さなアイデアが、気づけば休日の予定やライフスタイルを変える一歩につながっている様子が浮かびます。

大人世代には「学び」コンテンツが人気

を紹介する動画など、季節感のあるお出かけスポットや日常生活に密着したテーマも注目される傾向が見られました。

※1 2025年TikTokデータベースで大人世代のコンテンツ消費量、および視聴割合が多いカテゴリを上位よりピックアップ。なお、ここでの「大人世代」とは、35歳〜49歳のTikTokユーザーを指す。

※2 紹介商品は投稿時の情報のため、現在は取扱いがない場合がございます。

「学び」コンテンツの広がりと人気クリエイター

（※3）

※3：本動画に登場する情報は投稿時点のものであり、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

「情報収集の場」として広がるTikTokの使い方

大人世代の利用スタイルを見てみると、「動画を視聴する」が93.5%と圧倒的で、「コメント欄を見る」28.5%、「動画を投稿する」11.0%と続きます。自分で投稿するというよりは、情報収集の場として活用している人が多いことが分かります。スマホを「眺めるだけ」でも、そこから新しい興味や行動の扉が開いていく、そんな受動的で自然な広がりが、大人世代の利用スタイルを象徴しています。また、62.5%がTikTokをきっかけに「新しい趣味や関心を持つようになった」と答えており、「聴いてなかったアーティストにハマった」「ダンスに興味を持った」「美容への関心が増えた」「英会話に興味を持った」など、新たな興味を発見するツールとしても活躍しています。

大人世代にとってTikTokは日常生活の選択肢を広げるツール

大人世代にとって、日常生活の選択肢を広げる情報収集ツールとして定着しつつあるTikTok。2025年夏にはアプリ内で商品を購入できる「TikTok Shop」やホテルや施設を予約できる「TikTok GO」などの新機能の提供も始まり、動画視聴から行動への移行がさらにスムーズになっています。まだTikTokを使ったことのない人や、アプリをダウンロードしたものの、なかなか使う機会が無かった人こそ、日常をちょっと広げる「きっかけ」が流れてくるかもしれません。