お家に男性がやってきた日、飼い主さんと男性に同時に手を差し出された猫さん。その一部始終がInstagramに投稿されると、「ニャンコ界隈もあざと可愛い女子がw」「露骨だなぁ」といった声が寄せられ、記事執筆時点で67万回以上再生されています。るるちゃんの衝撃的な態度をぜひチェック！

【動画：ネコの前に飼い主さんと遊びに来た男性が『同時に手を出した』結果…】

飼い主と男性に手を差し出されると…

Instagramアカウント「ペルシャねこのるる(@lulu_persiancat0324)」では、猫のるるちゃんと飼い主さんの日常が投稿されています。

この日は飼い主さんと一緒に暮らすお家に男性が来訪！少しふれ合った後、飼い主さんと男性が同時にるるちゃんへ手を差し出すと……

じーっと見つめた後……

るるちゃんが選んだのは、まさかの男性！！飼い主さんの手を見ることもなく、男性の手にまっしぐら！

顔を近づけたり、ニオイを嗅いでみたり、さらに甘えるように手に頭をすりすりする仕草は、とってもあざとい！！飼い主さん、完敗です……。

しかし、やっぱり納得のいかない飼い主さん。そこで、もう一度リベンジすることに！

ふたりで同じように手を差し出すと……？

目の前に飼い主さんの手があるのに素通りし、やっぱり男性を即決！飼い主は女性の方なので、やはり女の子のるるちゃんとしては男性がお好きなのでしょうか……？うーん、小悪魔すぎる！

あまりの塩対応っぷりにネットも爆笑

ちなみに、その後飼い主さんが手を差し出しても、目を背けるような塩対応っぷりを取られてしまったのだとか……トホホ。

あからさまに飼い主よりも男性を選ぶるるちゃんの行動は、Instagramに投稿されると67万回以上も再生されるほど話題に！

コメント欄では「飼い主より男を選ぶルルちゃんw」「ニャンコ界隈もあざと可愛い女子がw」「最後の目線も男を見てる」「自分がカワイイ事知ってますねw」などの声が寄せられ、多くの人がその結末に爆笑したようです。

Instagramアカウント「ペルシャねこのるる」では、今回ご紹介したるるちゃんの日常の暮らしぶりが更新されています。ふわふわでちょっぴりあざとい、ツンデレな一面も持つるるちゃんの魅力をぜひ堪能してくださいね！

るるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ペルシャねこのるる(@lulu_persiancat0324)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。