秋田vs長崎 スタメン発表
[9.28 J2第31節](ソユスタ)
※13:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 5 長井一真
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 29 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 16 エメルソン
MF 23 米田隼也
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 15 岡野洵
DF 17 高畑奎汰
MF 13 加藤大
MF 19 澤田崇
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
