この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【急増中】現代の日本人が抱える不安7選／国レベルで深刻化している問題とは？というテーマで、カウンセラー・作家のRyotaさんが自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、今の日本社会を生きる多くの人が感じている不安の実態について語った。



動画冒頭、Ryotaさんは「皆さんもですね、最近いろんな不安を感じてしんどくなってないですか？」と視聴者に問いかけ、不安が急激に増加する要因を分析。「今の日本では、生活費や人間関係、将来への見通しなど、共通の悩みが顕著になってきている」と自身の相談業務の経験を交え語る。



物価高騰やガソリン代の上昇による生活費圧迫がまず大きな不安要素として挙げられ、「同じ生活を維持するコストが増えてしまい、何かを諦めなくてはならない」と現状を指摘。特に、「お米の値上がりによって食卓の安心感さえ脅かされ、“買えなくなるかもという不安”が生活を直撃している」と強調した。さらに急速な変化ゆえ「徐々に物価が上がれば慣れもできたが、一気に上昇したことで多くの人が混乱している」と、社会全体の心理的影響についても触れている。



次に人間関係の不安については、「最近はイライラをぶつけてくる人が急激に増えた」とSNSや職場、飲食店など現場の空気感を生々しく告白。SNS上の攻撃的なコメントや、会社・友人間での関係悪化も社会不安を助長しているとし、「感情は伝播するもの。見ているだけでもストレスを受け、萎縮して行動ができなくなっている」と、現代特有のストレス構造を明かした。



また、「安心して働ける場所がなくなってきている」という仕事面の不安にも言及。過重な業務要求や、人間関係のピリピリ感、適応しきれない職場環境が「どの職場でも一緒なのでは」という追い詰められる心理状態に繋がっているという。「どこに行っても安心できない、次の職場も怖い」と寄せられる声が後を絶たない現状を伝えた。



さらに「生活維持のために休めなくなっている現実」にも警鐘。Ryotaさんは「いっぱい働いても手元に残るのはごくわずか。休む間を削り、頑張っても楽にならないという構造が既に不安の原因になっている」と指摘。「今や変化の時代。リスクを取らないと収入は増えないが、そうした方法を教わる機会もなく“もっと努力すべきだ”という思考に縛られて疲弊している人が多い」と分析した。



近年増加する気候変動への不安として「夏バテや猛暑が“命の危険”まで感じさせている」と話し、「暑すぎるなど体への影響と、考えること自体がストレスになる」と問題の深刻さを説いた。



人間関係における“感情的孤立”も大きなトピック。「知り合いがいても本心を語れず、孤独感が増大。新しい人間関係を作るのも難しい時代で、孤独から焦り、詐欺などトラブルに巻き込まれやすい」と警鐘を鳴らした。



そして総括として、「将来に明るい見通しを持ちにくくなっている」とし、「今までなら国の成長に対する期待があったが、今は停滞や衰退を肌で感じるようになり、“この先どうなってしまうのか”という共通の不安に覆われている」と指摘。その上で、「精神的豊かさを求め、自分の価値観に沿った満足できる生活に切り替えるべき時代」との持論も展開。「頑張っても頑張っても楽にならない構造そのものが、不安の最大の原因。やりたいことや家族とのつながりなど、“名誉や豊かさ以外の価値”を自分なりに見つけて生きていく必要がある」とメッセージを送った。



動画の終盤では「考えることが増えて脳が疲れると不安は強まる。健康の維持が大前提。運動や睡眠を大事にし、自分なりの備えを考えていってほしい」と締めくくり、「ココヨワチャンネル」では引き続き現代人のメンタルヘルス課題について発信していく意向を示して動画を終えている。