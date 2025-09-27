今季中の達成に暗雲が立ち込めた。

巨人・田中将大（36）の日米通算200勝をかけた登板予定が白紙になった。前回、中5日で21日の中日戦で先発し、6回途中5失点で4敗目（2勝）。中6日で28日のヤクルト戦に向かう予定だったが、阿部監督は26日、「田中将の次回？ ちょっと流動的になる」と説明。杉内投手チーフコーチが「あさってはヨコ（横川）でいきます」と明言したのだ。横川は20日の広島戦で5回1失点の好投で2勝目。好調を維持しており、中7日でのマウンドになる。

26日の2位DeNA戦前の時点で、巨人は残り5試合で2位に2.5ゲーム差の3位。CSファーストステージの本拠地開催となる逆転2位へ、先発ローテを再編したことで、田中将の登板が飛んでしまったことになる。

現時点では30、10月1日の中日との今季最終2試合での登板に備えて調整を行うことになるが、30日は中6日で戸郷の登板が可能。杉内投手コーチは「状況次第。（山粼）伊織もタイトルがある。中4日（10月1日）の可能性もありますから」と田中将を特別扱いしないという。

「状況」とはつまり、最後の2試合で2位に入る可能性があれば、田中将の個人記録に付き合っている場合ではない。ただし、28日のヤクルト戦終了時点で3位が確定していれば、30日以降に“ワンチャン”あるかもしれないということだ。状況が流動的なだけに、球団の営業サイドはヤキモキしているという。

「199勝グッズはすでにネットなどで売り出しているが、大量にでき上がっている200勝グッズは、店頭に並べるだけの状態から足踏み状態が続いています。もし、200勝達成が来季へ持ち越しとなると、大量の在庫を抱えることになる。チームの2位浮上は大事だけど、営業の立場からすれば、マー君の大記録達成も重要なのです」（放送担当者）

26日のDeNA戦は、チーム勝ち頭の11勝を挙げている山崎が3回4失点の乱調で痛い星を落とし、残り4試合で3.5ゲーム差。27日の同戦も敗れるか引き分けで、巨人の2位の可能性が完全に消滅する。巨人の3位が確定していることが、田中将登板の最低条件になりそうだ。

巨人と言えば、阿部監督も“崖っぷち”に立たされている。来季続投は既定路線とはいえ、「その次」は確約されていないともっぱらなのだ。周辺からは「桑田二軍監督がその気になっている」といった声まで聞こえてくる始末。いったいどういうことか。いま、水面下で何が起きているのか。

