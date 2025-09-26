この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【どこで施工する？】100年後も大満足！外さない施工会社選びの秘訣──注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、自らの経験と業界知見をもとに、夢のマイホームを建てる際の“本当に大切なポイント”を徹底解説した。



動画冒頭、杉浦氏は「大企業で立ったら本当に安心かって話。ここはみんな勘違いしてるね。近所にいなきゃダメなんだよね」と、大手ハウスメーカー神話に疑問符を投げかける。展示場や有名ポータルサイト、テレビCMなど“大手志向”に走りがちな住宅購入希望者に、真に満足する家づくりのための目線変更を力説した。



「何か困ったとき、1時間以内に駆けつけてくれる施工会社でないと意味がない」と強調。「地元の公務店を選ぶことはメンテナンスや災害時の安心感に直結する」とし、さらに「今は検索しても大手の住宅ポータルサイトばかり出てくるが、2ページ目以降には本当に腕のある地場の会社が眠っている」と“検索術”も伝授。加えて、「営業担当の印象や大企業のネームバリューよりも、『社長に面談すること』が最も大事」と独自見解を告白。



また、2025年から導入される断熱性能の等級制度についても触れ、「今後は“レベル4以上”が新築の最低基準になるが、ハウスメーカーや多くの施工会社はこの基準が“高性能”だと宣伝しているだけで、実際は世界水準では低い」と“業界の裏側”も暴露。「うちは6か7。ハウスメーカーでさえすごい高性能、レベル4って書いてある」と、自身のネットワークの技術力を誇った。



デザイン選びや設計士・デザイナーの役割、施工会社の見極め方についても実例を交え、イメージ収集や地域での検索のコツなど、視聴者目線で徹底解説。「資料を集め、地域を絞り、10社程度ピックアップしたら、必ず会いに行って社長に『なぜこの仕事をしているのか』をぶつけて欲しい。話してみて“いい人なら任せる”ことが大切」と熱弁する。



動画の最後には「35年ローンを払うと思えば、絶対に自分でよく見て、信頼できる人と付き合うこと。夢のマイホーム、応援します」と視聴者にエール。“地元密着×社長の思い”こそが100年後も満足できる家づくりの最重要ポイントだと強調し、締めくくった。