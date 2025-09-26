¡Ú¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÆþ¼ê¡ÛÈï³²»Ä¤ëÎµ´¬ÈïºÒÃÏ¤ËÉÔ¿³¼Ô½ÐË×¡Ä¡Ö¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×°ìÎØ¼ÖÅðÆñ¡¡ºßÂðÃæ¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤ÎÀàÅðÈï³²¤â
¡Ö¥´¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
9·î5Æü¤ËÀÅ²¬¡¦ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¡£
·ã¤·¤¤±«¤È¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³¼Ö¤Î¸å¤í¤ÎÉôÊ¬¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡Ä¡¢
¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢¿á¤¹þ¤ó¤À¶¯É÷¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬Èô¤Ó¤«¤¤¡Ä¡¢¼ÖÂÎ¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¡È¼ê¤Ä¤«¤º¡É¤ÎÎµ´¬ÈïºÒÃÏ¡ÄÉÔ¿³¿ÍÊª¤ÎÌÜ·â¤â
ÀÅ²¬¡¦ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢É÷Â®75m/s¤ËÃ£¤¹¤ë¡È¹ñÆâºÇÂçµé¡É¤ÎÎµ´¬¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ë¤è¤ë¤ÈËÒÇ·¸¶»ÔÆâ¤ÇÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿½»Âð¤Ï¡¢531Åï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÎÉ¹¬¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§
´Ö¤â¤Ê¤¯Îµ´¬¤«¤é£³½µ´Ö¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ü¤Î²È¤ò¸«¤Þ¤¹¤È£²³¬È¾Ê¬°Ê¾å¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Éüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼£°Â¤Î°²½¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏËÉÈÈÂÐºö¤È¤·¤ÆÈïºÒÃÏ°è¤Ë15Âæ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡£¼þÊÕ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¡É¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈË¬ÌäÈÎÇä¡É¤¬Íè¤¿ÃÏ°è½»Ì±¡§
¡ÊÎµ´¬Èï³²¤Î¡ËÍâÆü¤Ë¤ÏÈô¤Ó¹þ¤ß¤Î±Ä¶È¤Î´¤²°¤µ¤ó¤¬¡Ö²¿¤«ÊÒÉÕ¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¿Í¤¿¤Á¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£ÊÒÉÕ¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¾¡¼ê¤Ë¡ÊÉßÃÏ¤Ë¡Ë¿Í¤âÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îµ´¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À¡§
»ä¤â¤¦¤Ã¤«¤ê£±¿Í¡Ê²È¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö²È¤ÎÃæ¤òÁ´Éô¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤½ý¤ó¤Ç¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢²È¤ò°ì²ó¤ê¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤òÆþ¤ì¤Á¤ã¥À¥á¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡£
ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø²°º¬¤Î¹©»ö¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¶È¼Ô¤¬Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤¬¡¢£¹·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÀàÅðÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ó¤¤¡×ÈïºÒÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ëÀàÅðÈÈ¡ÄºßÂðÃæ¤ÎÈï³²¤â
70Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎØ¼Ö£²Âæ¤Ê¤É¤ò²¿¼Ô¤«¤ËÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀàÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃÏ°è½»Ì±¡§
¡½¡½²¿¤òÅð¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Êºî¶ÈÍÑ¤Î¡Ë°ìÎØ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ìÎØ¼Ö¤Ï¡ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ë¤ÏÂç»ö¤ÊÉ¬Í×¤Ê¤¢¤ì¡ÊÊª¡Ë¤À¤·ËÜÅö¤Ëº¤¤ë¤è¤Í¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Îµ´¬Èï³²¤ÎÍâÆü¤Ë¡¢³°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡£²Âæ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½»Âð¤â¡Ä¡£
ÅÄÃæÎÉ¹¬¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§
¡Ê¥Û¡¼¥¹¤Î¡ËÀè¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤¬ÀàÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃÏ°è½»Ì±¡§
¤³¤³ÀÚ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£
Êª²»¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£²¿ÍÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£±Ê¬¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
½»Ì±¤¬ºßÂðÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÀàÅðÈï³²¡£Åð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃË£²¿Í¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤¬ÀàÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃÏ°è½»Ì±¡§
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡Ä¹ó¤¤¤è¤Í¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×9·î26ÆüÊüÁ÷¡Ë