“実験都市”「Toyota Woven City」ついに始動！ トヨタグループやダイキン、ダイドーなども参画、様々な「カケザン」で共創を！ 居住も同日から開始へ

“実験都市”「Toyota Woven City（ウーブン・シティ）」がローンチ、実証開始へ

トヨタ自動車（以下、トヨタ）が静岡県裾野市で建設を進めてきた“実験都市”「Toyota Woven City（ウーブン・シティ）」が、2025年9月25日にオフィシャルローンチを迎えました。

これは、人々が実際に生活するリアルな環境を舞台に、未来のモビリティや新たなサービスを開発・実証するための“テストコース”であり、この日をもって本格的な実証実験が開始されます。

【画像】これがトヨタの「実験都市」です（30枚）

ローンチに際しては、関係者を招いたイベント「Woven City Official Launch Weaving the Future：Day 01」が開催され、モビリティカンパニーへの変革に向けた大きな一歩を踏み出しました。

同日開催されたイベントにおいて、トヨタの代表取締役会長であり、Woven Cityの “Master Weaver” を務める豊田章男氏も登壇し、Woven Cityが目指す未来への期待感を次のように話しました。

「私の役割は、この町の世話を焼くのが大好きな『自称町内会長』といったところかと思っております。勝手に町内会長を名乗っている近所のおじさんだと思ってください。

また、ここは町というよりも『未来のためのテストコース』です。

その意味では、私はコースの管理人でもあります。しかし、『あれはダメ、これはダメ』と規制する管理人ではありません。

『あれをやってみたい』『これをやってみたい』と、誰よりも大きな声で提案する人間でありたいと思っています。

ウーブン・シティで起こしていくのは『カケザン』です。

カケザンは1社だけでは成り立ちません。最低でも2社が必要です。2つ以上あれば、いくらでも掛けることができます。

ただ、『1』を掛けても物事は大きくなりません。1ではダメなんです。ですが、『2』でいいんです。

皆さん。さあ、皆さん、もっと笑顔になってください。みんなで笑顔の『2(スマイル)』を掛けてまいりましょう。

笑顔の未来を紡いでいける気がしてまいりました。皆さん、どうでしょう？」

「Woven City Official Launch Weaving the Future： Day 01」に登壇した豊田章男会長

Woven Cityの構想が初めて公にされたのは、2020年に米国で開催されたテクノロジー見本市「CES」でのことです。

その2年前の2018年のCESで「モビリティカンパニーへの変革」を宣言したトヨタが、その具体的な取り組みとして発表したこの壮大なプロジェクトは、自動車メーカーが創る“スマート・シティ”として世界中から大きな注目を集めました。

狙いは、人々の暮らしを支えるあらゆるモノやサービスが情報でつながる時代を見据え、この街で技術やサービスの開発と実証のサイクルを迅速に回し、新たな価値とビジネスモデルを生み出し続けることにあります。

この構想の起点について、ウーブン・バイ・トヨタ株式会社（以下、WbyT）でSenior Vice Presidentを務める豊田大輔氏は、2011年の東日本大震災とそれに伴う生産移転の歴史があったことを説明。

またその移転の際に、トヨタ自動車東日本株式会社 東富士工場の従業員の言葉が、未来へとつながるこのプロジェクトのきっかけとなったことを明かしています。

なお今回9月25日のローンチイベントの数日前には東富士工場で働いていた従業員をWoven Cityに招待し、様々な思いを共有したといいます。

トヨタ自動車もWoven Cityでいくつかの実証実験を行う

そして構想発表後、トヨタはWbyTと共に開発を着実に進め、2021年2月23日には地鎮祭を執り行い、建設を開始しました。

このWoven Cityは、単なる未来都市のモデルケースではありません。

豊田大輔氏が「モビリティを拡張し、未来の当たり前を発明するためのテストコース」と説明するように、その本質は実証実験の場である“Living Laboratory”にあります。

ここで言う“モビリティ”とは、クルマのような物理的な移動手段だけを指すのではありません。

豊田大輔氏は、「モビリティの本質は、物理的な移動だけでなく、人の心の移動…感動をもたらすことでもある」と語ります。

Senior Vice Presidentを務める豊田大輔氏

WbyTは、そのPurpose（存在意義）を「幸せの量産：移動の未来を拓き、よりよい明日を届ける」ことと定め、Vision（目指す姿）として「モビリティの定義を拡げ、人の可能性が拡がる社会へ」を掲げています。

このビジョンを実現するため、Woven Cityでは「人」「モノ」「情報」「エネルギー」という4つの領域でモビリティの拡張に取り組みます。

これは、従来の自動車のテストコースが車両の性能を試す場であったのに対し、Woven Cityは人々の生活全体に関わるモビリティを検証する、より広範なテストコースであることを意味します。

この実験都市のコンセプトは、「ヒト中心の街」「実証実験の街」「未完成の街」という3つの柱で構成されます。

常に進化し続けることを前提とし、技術のためではなく、あくまで人々の幸せのためにテクノロジーを活用するという思想が根底にあります。

様々な実証実験が行われるWoven Cityの現状

Woven Cityの仕組みの中核を担うのが、「Inventors（インベンター／発明家）」と「Weavers（ウィーバーズ）」と呼ばれる人々です。Inventorsは、新しいプロダクトやサービスを開発・実証する企業や個人を指します。

一方、Weaversは、この街に住む人々や訪れる人々であり、Inventorsが生み出したものを実際に試し、その使い勝手や感想といったフィードバックを提供する役割を担います。

この両者が互いに“共創”し、発明とフィードバックのサイクルを繰り返すことで、未来の当たり前が紡ぎ出されていくのです。誰もが発明家マインドを持つことが、この街の心臓部と言えるでしょう。

今回のオフィシャルローンチ時点で、計20のInventorsの参画が決定しています。

特筆すべきは、初のアーティストInventorとして、シンガーソングライターのナオト・インティライミ氏が加わったことです。

同氏は今後、Woven Cityで音に関する実証を行う予定であり、ローンチイベントではこの街のテーマ曲となる Woven City Anthem「Woven City」を初披露しました。また、サウンドシンボルのプロデュースも決定しています。

多様な業種の企業がInventorとして名を連ねている

その他にも、多様な業種の企業がInventorとして名を連ねています。

ダイキン工業株式会社は「花粉レス空間」や「パーソナライズされた機能的空間」に関する実証実験を実施。

実際に公開された「パーソナライズされた機能的空間」では、音や匂い、室内温度をコントロールすることでリラクゼーション可能な空間づくりを目指すといいます。

日清食品株式会社は新たな「食文化」創造に向けた食環境の構築とその影響の検証を行い、今回はそのなかで健康を意識したハンバーガーを試食。

一般的な商品より油感は少ないものの、ボリュームも十分でハンバーガー・ポテト・コーラをあわせても547カロリーとなるなど抑えめです。

ダイドードリンコ株式会社は自動販売機を通じた新たな価値創造を目指すほか、UCCジャパン株式会社は2025年9月26日から「上島珈琲店Woven City」をオープンし、コーヒーが人々の創造性や生産性に与える影響を実証するといいます。

教育分野では株式会社増進会ホールディングス（Z会グループ）がWoven City内に保育園をオープンし、室内のカメラにより子供の動きを解析することでデータ活用による先進的な教育スタイルの実現に挑むようです。

また共立製薬株式会社はペットと人の「より良い共生社会のあり方」を探り、Woven Cityに入居する犬と共存するライフスタイルを模索していくとしています。

さらに、インターステラテクノロジズ株式会社は、Woven City内での実証ではありませんが、トヨタやWbyTが持つものづくりのノウハウや人的リソースの提供を受け、ロケットの製造体制強化を進めます。

これらに加え、株式会社豊田自動織機、株式会社ジェイテクト、株式会社アイシン、株式会社デンソーなど、トヨタグループ12社もInventorとして参画し、それぞれの専門性を活かした実証に臨みます。

トヨタ自身も、様々なサービスに活用できるバッテリーEV「e-Palette」や、電動小型三輪モビリティによるシェアサービス「Personal Mobility Vehicle (PMV)」、自律走行ロボットがシェアカーを自動搬送する「Summon Share」といった実証テーマを掲げています。

また、WbyTはモノの移動を簡単にする配送プラットフォーム「Smart Logistics」の実証を進め、将来的にはクリーニングやストレージサービスなど、生活を支えるサービスへと展開していく計画です。

こうした「カケザン」をさらに加速させるため、スタートアップや起業家、大学・研究機関などを対象としたアクセラレータープログラム「Toyota Woven City Challenge - Hack the Mobility -」の募集も9月8日より開始されました。2025年10月14日まで、世界中からWoven Cityで試したいアイデアを募っています。

Woven Cityに住むのはどんな人たち？

一方、Weaversとなる住民も、2025年9月よりトヨタ関係者とその家族数世帯から居住を開始しました。

今回ローンチした“Phase1”エリアでは、最終的に300名程度が暮らす予定です。なお、一般の方のビジターとしての受け入れは、2026年度以降に予定されています。

今回実証が開始されたPhase1エリアは、敷地全体の東側、約4万7000平方メートルの広さを持ちます。

ここには居住区や広場、ウェルカムセンターなどの建物に加え、Woven Cityの思想を体現する特徴的なインフラが整備されています。

地上の道は「歩行者専用の道」「歩行者とパーソナルモビリティが共存する道」「モビリティ専用の道」という3種類に明確に分けられています。

さらに、これらに加えて“第4の道”として、すべての建物とつながる巨大な地下道が存在。この地下道は、天候に左右されずに自動配送ロボットなどの実験を行えるよう、完全にフラットで凹凸がなく、すべてが自動ドアという設計になっています。

これにより、あらゆる自動機械がスムーズに各施設へアクセスできるのです。

Woven Cityでは、ヒト・クルマ・社会インフラの三位一体で交通安全を目指す

街に設置された信号機も特別仕様です。一見すると無骨なデザインですが、これは後からセンサーやカメラなどを容易に追加・組み合わせられるように意図されたものです。

建物の外壁も入れ替えしやすい構造になっており、街全体が常に変化し、進化し続けることを前提に設計されています。

この信号機は、人やクルマの量に合わせて点灯時間や明るさを自由に変更でき、モビリティと連動した制御システムの導入によって、ヒト・クルマ・社会インフラの三位一体で交通安全を目指します。

また、InventorsとWeaversが交わる共創の拠点として「kakezan invention Hub」と名付けられたホールのような建物も用意されています。

コワーキングスペースなどを備え、ここで交わされるフィードバックが即座にサービス改善へと反映されていくことが期待されます。

Woven Cityは、まだ“未完成”の都市です。現在もPhase1エリアの内装工事やインフラ整備が進められているほか、東富士工場の建屋の一部をリノベーションし、モノづくりの起点として活用する「Inventor Garage」の開発も進行中です。

さらに、Phase2エリアの造成工事もすでに始まっており、Phase1で得られた学びを反映しながら、モビリティのテストコースとしての要件をさらに明確にしていく計画です。

多くのパートナーとの「カケザン」によって、この未完成の街がどのような未来を紡ぎ出していくのか？

Woven Cityは、それ自体で収益を上げることを主目的としたプロジェクトではありません。

WbyTの豊田氏は「この場はあくまでそれぞれのカケザンで実証実験を行っていくところで、ここで生まれた様々な技術やプロダクトが今後の利益となっていく」と語るように、未来への投資です。

2018年の変革宣言から始まったトヨタの挑戦は、このWoven Cityのローンチによって、構想から実証のフェーズへと移行しました。

多くのパートナーとの「カケザン」によって、この未完成の街がどのような未来を紡ぎ出していくのでしょうか。

ここで生まれる発明が、Woven Cityにとどまらず、日本、そして世界の人々の幸せにどう貢献していくのか、その展開に大きな注目が集まります。