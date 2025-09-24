津田健次郎がInstagramを更新し、ギレルモ・デル・トロ監督、ジョージ・ミラー監督、押井守監督、小島秀夫監督ら、世界的な巨匠たちとの2ショットを含むオフショットを公開した。数々の名作を生み出してきた監督たちと津田の楽しげな写真の数々が、ファンの間で大きな注目を集めている。

参考：『あんぱん』津田健次郎の名演が光った“20年後の最終面接” “発見のある”ドラマを求めて

投稿された写真は、9月23日にTOHOシネマズ六本木ヒルズで開催されたイベント「Beyond The Strand」での一幕。イベントは、ゲームクリエイター・小島秀夫が2015年に設立した「コジマプロダクション」の10周年を記念して行われたもので、IGN Japanによる配信も実施された。

これまでも、小島監督との交流の様子をたびたびSNSに投稿してきた津田。

今回の投稿では改めてその親交の深さをうかがわせる内容となっており、「小島プロダクション10周年イベントに参加いたしました。ギレルモ・デル・トロ監督、ジョージ・ミラー監督、押井守監督、小島秀夫監督という世界的巨匠とご一緒させていただき、忘れられない時間となりました。小島監督、10周年本当におめでとうございます。これからのご活躍も心より楽しみにしております」と綴り、特別な時間への感謝を伝えている。

SNSでは「津田さんと押井監督のツーショット、激アツです！」「まさに錚々たる顔ぶれ。豪華すぎる！」「津田さん嬉しそう」といったファンからのコメントが多数寄せられた。（文＝リアルサウンド編集部）