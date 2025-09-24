フィールドグリーン/W

エニーズ・インターナショナル（有限会社新大阪ブラジル）は、「FUJIFILM X-E5」専用のMr. Stone（ミスター・ストーン）カメラボディケースを9月19日（金）に予約開始した。発送は10月中旬を予定する。価格は1万2,100円。

ケース本体は、本革（12色）またはデニム地（3柄）の2種類で展開。X-E5のダイヤルと同じローレットパターンを施した金属製グリップも備えている。

底部には削り出しのアルミニウム合金製ベースを使用。Bluetoothボタンやスピーカー位置に配慮した設計とした。バッテリーやメモリーカードの交換にも対応する。三脚穴は光軸近くに設置した。

FUJIFILM X-E5は、約4,020万画素の裏面照射型「X-Trans CMOS 5 HR」イメージセンサーや画像処理エンジン「X-Processor 5」などを採用するミラーレスカメラ。発売は8月28日（木）。

本革

デニム地

レッドブラウン クレイジーホース ディープグレー サドルブラウン/W ライトブルー/W ブライトイエロー トープベージュ/W ダークブラック ライトベージュ/W ナイトサファリ スパークリング/W フィールドグリーン/W

トーテムデニムSE スターリースカイ ランサーデニム