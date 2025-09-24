この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【変わった間取り】アートな外観とのギャップが激しい癒し系3LDKを内見！という動画で、不動産系YouTuberのゆっくり不動産さんが、福岡市南区にある唯一無二の個性派賃貸マンションについてたっぷり語った。



動画の冒頭でゆっくり不動産さんは「池がでかいなぁ。空が青いなぁ」と呟きつつ、日常の散歩風景とともに物件の資料に目を通し、「むむむ」と思わず興奮した物件との出会いを紹介。外観を見た瞬間「コンクリート神殿のようなインパクト」「本当にあんな建物があるのでしょうか」と、その現物件のデザイン性に驚きつつ、「もはや芸術映え」な曲線美に「いやもうどこから突っ込んでいいのか迷うほどの個性派デザイン」と最大級の賛辞を贈った。



建物は築31年の3LDKで、107㎡というゆったりした造り。外観の大胆な造形に対し、室内は「なんとも実用的で暮らしやすそうな部屋」とギャップの激しさに感動。また「戸建住宅が立ち並ぶ、こんなほっこりエリアに、実在した場合。」「住居の玄関へは階段で登っていくアプローチ。エレベーターなどという現代技術はこの世界観には似合わない」と細部にもこだわる設計を解説。「なんじゃこりゃあ。コンクリートのアートやぁ」「毎日がアート。室内に一枚も絵を飾らなくても、アート三昧でしょう」と唯一無二の建築表現をユーモラスに表現している。



さらに室内に入ると、「玄関でか・・・。本当に住宅だったのがまずはびっくり」と素直な驚きを語り、「外観はコンクリート要塞なのに、室内はウッド調が目立つ、そのギャップもまたいいですね」と褒め、100㎡超の贅沢な面積や家族で使える快適なレイアウト、各所の大容量収納、水回りの広さも徹底解説。「デザイナーズ物件は収納が少ないのよね、なんて声もあるわけですが。どやこの収納力」「洗濯物干し放題なゆとりがここにもありました」と、実生活に根ざした目線も忘れない。



動画終盤には、「アートや個性的な建築が好きな方にはドハマリしそうですね、って僕もすっかり魅了されてしまいましたよ」「毎日、芸術的な建物を眺めながら外出し、休みの日はテラスでまったりと過ごしたいなぁ」と締め、動画を視聴した誰もが一度はこの物件で暮らしてみたくなるような余韻を残した。最後は「次回も個性的な物件の内見を予定しています お楽しみに」と、今後への期待を煽って動画を終了していた。