40¡¦50Âå¤Ï¡ÚÂç¿Í¤Î¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÉþÃµ¤·¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×

º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥¤¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢40¡¦50Âå¤Î¥³ー¥Ç¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¿þ¤·¤Ü¤ê¤ÇÈþµÓ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¡ª ÀéÄ»ÊÁ¤Î½©¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥³¥¯ー¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,240¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿·Á¯¤Ê¥Ù¥¤¥«ー¥Ñ¥ó¥Ä¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¤â¿þ¤¬¥¥å¥Ã¤È¤¹¤Ü¤Þ¤ê¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤È¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¡£¸ø¼°Instagram¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÌÊËã¤Î¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»Ä½ë¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤Ç¤â²÷Å¬¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºÙ¤«¤ÊÀéÄ»ÊÁ¤¬¥³ー¥Ç¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÉ÷¤Ç¸ÄÀ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ù¥¹¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×\1,419¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ë¤«Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¿þ¤Î¥«¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ù¥¹¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ÆÃå¤Æ¤âÎ±¤á¤º¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤¤ì¤¤¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤°¤Ã¤Èº£¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£½À¤é¤«¤Ê¥¥ã¥á¥ë¥«¥éー¤¬½©¤ÎÁõ¤¤¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
ÊÑÂ§¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÃ¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¡ª ¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,240¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ü¥ê¥åー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ñ¥ó¥Ä¡£º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤â¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤ï¤»¤Ê¤é40¡¦50Âå¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï²èÁü¤Î¥¥Ê¥ê ¡ß ¹õ¤È¡¢½Ü¥«¥éー¥Ö¥é¥¦¥ó ¡ß ¹õ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤2¿§Å¸³«¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤°¤ó¤È¹¤È´¤±¤ë¡¢°ì·³¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡£
¤Õ¤ï¤â¤³¥Á¥ãー¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª ²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°Instagram¤Ç¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¡£»×¤ï¤º¤Õ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Á¥ãー¥à¤¬¡¢º£µ¨¤é¤·¤¤¥àー¥É¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤²Ú¤ä¤®¤òÂ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬Æþ¤ë¥Ç¥¤¥êー¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤È¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ç¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Sara.K