¥¬¥Á¥ã¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡¤ª¤Ð¤±Âç½¸¹ç¡ª¡×10·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÁ´¼ï¥·ー¥Ä¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡¤ª¤Ð¤±Âç½¸¹ç¡ª¡×¤ò10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤è¤ê¡Ö¥·ー¥Ä¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¥Ñー¥ëÅÉÁõ¡õ¿å¿§¤Ê¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Ö¥ëー¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¡¢¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Ê¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Ö¥ëー¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡¢¡Ö¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡×¡¢¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÁ´5¼ï¡£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Ê¥·ー¥Ä¤ÎÃæ¿È¡Ë
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Ê¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Ö¥ëー¡Ë
¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô
(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317