ＴＢＳ「ラヴィット！」が２２日放送され、街頭インタビューに「たまたま通りかかった」人気アイドルが登場。スタジオが「あれ？」「あら？」「あれれ？」とざわつき、ＳＮＳ上も「ん？！え？！」「奇跡」「びっくりしたなぁー」などの声があがる反響となっている。

人気家電のヘアドライヤー特集。都内で街頭インタビューを実施した中で、自然な感じで「（重要視するのは）風量」「髪の毛は女の子って乾かすまで時間がかかる。今、（ドライヤー）２台持ちで乾かしてて。できるだけ速く乾かせたらいいなって思います」と話す映像が流れ、テロップで「たまたま通りかかった」「ハロー！プロジェクト ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ 窪田七海さん（２０代）」と紹介された。

スタジオでは川島明ら「あれれ？」「あら？」と声が上がり、ネット上でも「ん？！え？！今ラヴィットのＶにたまたま通りかかった窪田七海さんが…」「ラヴィット見てたら 野生のななみんで草」「仕込み抜きの完全プライベート中に、ガチで番組スタッフに声をかけられた」「通りすがりの野生の窪田七海さんでておりびっくりした、、、かわいすぎた」「えぇぇぇぇ！」「目ん玉でた！」などと驚きの声が殺到した。

窪田本人も２２日夜、ブログを更新。「たまたま通りかかった窪田七海（２０代）でございます 本当にねたまたまお友達とひつまぶし食べに行こうと歩いていたら声をかけて頂けて 出ちゃいました！！！！」と経緯を説明。「出れて嬉しい 私ってば強運の持ち主！！！！！ ラヴィット！さん大好きなのでスタジオの方でも出演できるよう頑張ります」とつづっている。