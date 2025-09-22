【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年9月29日〜10月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月29日〜10月5日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『想いがすれ違うことが多いでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
取って行く行動が、周囲の人達に良くないように誤解されてしまいそうです。自信満々で偉そうに思われることがあるでしょう。仕事や公の場では自分の出番がないことがあります。想いが届いていないのではなく、他で賄えるからということのようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
考え直してみることが多くなります。これまで思い込んでいた過去に起きた出来事の真相や、関わって来た人達の本音や本性などを読み解いていくことがあるでしょう。シングルの方は、大人しいキャラクターの人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のキャラクターや行動を一貫させます。
｜時期｜
9月30日 周囲を驚かせる ／ 10月5日 ポジティブな発想
｜ラッキーアイテム｜
噴水のある場所
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞