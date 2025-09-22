どんな音源もカラオケにするアプリ。

ギターでもベースでもピアノでも、楽器を弾く人はマスターしたい曲に合わせて一緒に演奏することがありますよね。ある程度弾けるようになると、例えばギターを弾くなら、原曲にあるギターの音がジャマして他のパートが聴き取りづらくなっちゃいます。

本物のバンドをカラオケ化

ヤマハの音楽アプリ「Extrack（エクストラック）」は、読み込んで解析した原曲から任意のパートを消音できる面白いもの。

ドラム、ギター、ボーカル、ベース、キーボード、サックスなどの管楽器…をミュートすることで、まるで自分がそのバンドに入って演奏しているように楽しめます。カラオケ店なら歌抜きで曲が流れるのと同じく、任意の楽器を抜きにできるワケです。

コードも解析

「Extrack」は曲に合わせたコード進行を表示ができるので、初心者にも向いています。指の押さえ方も図解で分かるのですが、音ゲー好きならリズムに合わせて弾くのが楽しいでしょうね。

曲のテンポも遅くor速くできるので、自分の力量に合わせてコントロール。「ここが難しくて繰り返したい！」というフレーズを指定して、リピートしまくることもできます。

目的いろいろ

自分のパートを耳コピしたくても、他のパートがうるさくて音がよく拾えないなんてこともあります。聴きたくない楽器をミュートにすれば、「あーココはこうだったのか！」ってなりますね。

まだ譜面が出てない新曲をいち早くマスターするも良し、楽器を始めたいけど二の足を踏んでる人にも、コードから入れて良いと思います。

昔の個人練習は、片耳でCDからの原曲をイヤホンで聴きつつ、反対の耳はアンプにつないだ自分の音をヘッドホンで聴くなど、アナログな工夫をしたものです。このアプリは超便利ですが、音が渋滞しないので自分の力量がハッキリ分かって、現実を突きつけられるかもしれませんけどね。

欧米でもデビュー

「Extrack」はこのたび、アメリカとヨーロッパでの提供が始まりました。無料と有料プランで消音できる楽器数や曲数、保存できる曲数などに違いがありますが、きっと有料にする人は多いでしょうね。

YAMAHA チューナーメトロノーム ゴールド TDM-710GL 3,482円 Amazonで見る PR PR

Source: YouTube (1, 2), YAMAHA (1, 2)