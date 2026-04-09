記事ポイント投資しない理由の中心は「損への恐怖」ではなく「難しい・よく分からない」という未知への不安18歳〜59歳の男女184名を対象に、投資層と非投資層の心理や行動ハードルを比較調査投資普及の鍵は制度より心理的サポートで、自己効力感の形成が行動を後押し 投資を始めない理由は、単純なリスク回避だけではないことが明らかになっています。Lifetime IFA金融研究チームの調査は、非投資層の多くが「必要性を感じな