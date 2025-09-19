『クナイプ』が老舗銭湯「金春湯」で「ドイツのくすり湯」体験イベントを開催。「ライフステージ複合型ダメージ」のリカバリータイムに

今年、日本上陸40周年を迎えた、ハーバルブランド クナイプは、肩や腰のマッサージなどのケアにも用いられる天然ハーブ、アルニカエキス*2を配合してパワーアップリニューアルした『グーテエアホールング バスソルト ジュニパー＆アルニカの香り【医薬部外品】』の全国発売を記念し、9月18日（木）〜23日（火・祝）に期間限定で、東京・大崎にある老舗銭湯「金春湯」にて、ライフステージごとのダメージ*1を可視化し寄り添う「ドイツのくすり湯」体験イベントを開催します。

イシハラクリニックの石原新菜医師は、昨今の「夏の長期化」や、空調による寒暖差といった環境要因に加え、世代ごとの生活習慣が複合的に重なり合い、肩こりや腰痛、疲労といった身体へのダメージなどを引き起こしていると指摘。

こうした「ライフステージ複合型ダメージ」に対して警鐘を鳴らします。また、「そのダメージ状態を放置せず、いまの身体の不調ポイントを認識し、家族みんなでお互いの身体を気にしあいながら、日々のセルフケアへの意識を高めてほしい」と語ります。

クナイプは、「ライフステージ複合型ダメージ」を社会課題としてとらえ、若年層から自らの身体のコリや疲れに目を向けることの重要性や、身近な悩みだからこそ家族や大切な人とお互いの身体を労わり合うことの大切さを伝えたいという想いがあります。

そこで今回、1950年から75年間、幅広いお客様の身体を癒し続けている「金春湯（こんぱるゆ）」とタッグを組み、クナイプとして初めての入浴体験イベント「ドイツのくすり湯」を開催。お客様ご自身の一人ひとり異なる、肩こりや腰痛、疲労の状態に改めて気づいていただき、本格的な心と体の癒しになるリカバリーバスタイムを提供します。

■イベントのポイント

脱衣所のロッカーには、クナイプが実施した「ライフステージにともなう身体ダメージ」の実態調査の結果として挙げられた、世代ごとの特徴的な身体ダメージ例を掲出。

自身のダメージを認識し、その後浴場で『クナイプ グーテエアホールング バスソルト ジュニパー&アルニカの香り【医薬部外品】』が入った浴槽に浸かって、身体を労わるひとときを体験できます。

さらに、来場者全員に、本商品のサンプル（2袋入り）をプレゼント。1つはお客様ご自身を労わるためにお使いいただき、もう1つは「お大事に」という気持ちを届けたい方へお渡しいただきたいという想いから、2袋1セットで用意されます。家族や大切な方とお互いの身体を想い合うきっかけをつくります。

会場内には、3種のオーガニック天然植物保湿成分を贅沢に配合し、うるおいベールをまとったようなしっとり肌に洗いあげる「クナイプ 泡ボディウォッシュ」（3種）、全身の保湿ケアに使える植物オイル使用のオーガニック美容オイル「クナイプビオ オイル」（2種）、ハーブの自然な香りと植物オイルで、しっとり潤いながらもさらさら手肌へ導く「クナイプ ハンドクリーム」（4種）に加え、今年の秋冬シーズンの新商品をアメニティとして用意。

自由に手に取り、心身ともにリラックスするクナイプタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■イベント概要

「ドイツのくすり湯」体験イベント

期間：2025年9月18日（木）〜9月23日（火・祝）

場所：金春湯（〒141-0032 東京都品川区大崎3-18-8）

営業時間：平日15：30〜24：00 土日10：00〜24：00

※9月23日（火・祝）は15：30〜24：00

料金：大人550円・中学生450円・小学生200円・未就学児 ※100円

（大人1人につき、未就学児1人無料）

特設サイトURL：https://www.kneipp.com/jp_ja/202509-kusuriyu.html

*1肩こり・腰痛・疲労のこと（医薬部外品）

*2 保湿成分

（マイナビウーマン編集部）