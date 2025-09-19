茂木健一郎コメディアン脳科学者「美術展オーディオガイドに“深い思い入れのない人”が登場する日本の謎」
「日本の美術展の音声ガイドについての、素朴な疑問（笑）」と題した動画で、コメディアン脳科学者の茂木健一郎さんが持論を展開した。茂木さんは、美術館で提供されるオーディオガイドに異議を唱えつつ、その背後にある日本独自の文化や“テレビの文法”に、鋭い視点で切り込んだ。
茂木さんはまず、「美術館って別にオーディオガイドを聞きながら見なくてもいいんじゃないか」と指摘。「絵とはクオリアとして向き合った方がいいと思うんでね、そういう余計な解説なしで」と、自身はガイドを使わず“素”の状態で作品と向き合うべきだと語った。
さらに美術展のガイドにタレントや俳優といった“ビジュアル”重視の有名人が起用されている現状にも疑問符。「学芸員や美術の研究者こそが話すべきじゃないかと思うんだけど、なぜか素人っぽい人、あんまり思い入れもない人の話を聞く流れになっている」と違和感を示した。
その背景には、「NHKを含む日本のテレビの文法」があると茂木さんは分析。日曜美術館など、一般視聴者代表を登場させるという日本のテレビの“文化”や“商売”に触れつつ、「俺はいらないと思うんですけど、そういう文化が美術館の音声ガイドにも来てて…」と自らの本音を明かした。
動画の終盤、茂木さんは「学芸員の方やキュレーターの方が自らの声で語りませんか？」と美術館関係者に投げかけ、「日本独特の芸能的なセンスで起用されてる人をありがたいと思う人ばっかりじゃないよ」と問題提起。「今やっているように、常にコメディっていうのは少数派の意見っていうかね、声になってない声を伝えるのがコメディのような声だと思うんで、今日はあえてそういう疑問を呈してみました」と語り、締めくくった。
