¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¾å¼ê¤Ë¼õ¤±Î®¤¹¤Ù¤·¡£¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯ÌÜ¾å¤Î¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¿¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¤
¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¡ÊÂç¾ëÆ»Â§/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡4000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸ÅÂå¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ËÜ½ñ¤Ç¤Î¡Ö¸ÅÂå¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤ä¥×¥é¥È¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¸¿Í¡¢»×ÁÛ²È¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¹¦»Ò¤äÏ·»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥Æ¤ä¥Ë¡¼¥Á¥§¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¤³¤È¡£¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¸ÅÂå¿Í¤¬»Ä¤·¤¿44¤Î³Ê¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ê¸À35¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¾å¼ê¤¯¼õ¤±Î®¤¹¤Ù¤·
¡¡ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸ýÅú¤¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÌû²÷¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤â°¦ÁÛ¤è¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¿´¤òÀÅ¤á¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ö²Þ¹ø¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ÏË½ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤¤¿´¤Ï¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê¡Ö¥¢¥Ë¤Î¶µ·±¡×¤è¤ê¡Ë
¢£À¸³è¤Î¼êÃÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë
¡¡¤³¤Î³Ê¸À¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¾¯¡¹µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤È¾å¼ê¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ã¤¯·Ð¸³¤¬Àõ¤±¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Þ¤¬¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤º¤ËÈóÆñ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÆ°¤ò¿´¤Î¤Ê¤«¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹¬±¿¤À¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï´öÅÙÌÜ¤«¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢³Ê¸À¤Ë¡ÖÌÜ¾å¤Î¿Í¡×¤È¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ò·É¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥í¥É¥È¥¹¤Î¡ØÎò»Ë¡Ù¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÜ¾å¤Î¿Í¤ò·É¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ô¶µ¤Î±Æ¶Á¤Î¤¢¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤â¾ï¼±¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤âÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡Ö¸ýÅú¤¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤«¡¢Â³¤¯¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¡×¤ä¡ÖÉÔÌû²÷¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤â°¦ÁÛ¤è¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡ÖÂº·É¡×¤ä¡Ö·É°Õ¡×¤è¤ê¤â¡Ö°°Õ¡×¤ä¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Ç¯´ó¤ê¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¬Åö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°¦¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëÇ¯´ó¤ê¤Î°·¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤É¤Ã¤Á¤¬Âç¿Í¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÈà¤Î¿´¤òÀÅ¤á¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶â»ý¤Á·ö²Þ¤»¤º¡×¤Î¸¶Â§¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÏ·¿Í²ð¸î¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Î¿´¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÌÜ¾å¤Î¿Í¡á²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÀèÇÚ¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤¿¤È¤¨¶¯¤¤¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ï¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤Þ¤¸¤á¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¼¡¤Î½Õ¤«¤é¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÊû¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿´¤¬ËÜÅö¤Ë¿ê¼å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡Ê¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£À¸³è¤Î¼êÃÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤Æ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡4000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸ÅÂå¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ËÜ½ñ¤Ç¤Î¡Ö¸ÅÂå¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤ä¥×¥é¥È¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¸¿Í¡¢»×ÁÛ²È¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¹¦»Ò¤äÏ·»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥Æ¤ä¥Ë¡¼¥Á¥§¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¤³¤È¡£¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¸ÅÂå¿Í¤¬»Ä¤·¤¿44¤Î³Ê¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ê¸À35¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¾å¼ê¤¯¼õ¤±Î®¤¹¤Ù¤·
¡¡ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸ýÅú¤¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÌû²÷¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤â°¦ÁÛ¤è¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¿´¤òÀÅ¤á¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ö²Þ¹ø¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ÏË½ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤¤¿´¤Ï¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê¡Ö¥¢¥Ë¤Î¶µ·±¡×¤è¤ê¡Ë
¢£À¸³è¤Î¼êÃÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë
¡¡¤³¤Î³Ê¸À¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¾¯¡¹µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤È¾å¼ê¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ã¤¯·Ð¸³¤¬Àõ¤±¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Þ¤¬¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤º¤ËÈóÆñ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÆ°¤ò¿´¤Î¤Ê¤«¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹¬±¿¤À¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï´öÅÙÌÜ¤«¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢³Ê¸À¤Ë¡ÖÌÜ¾å¤Î¿Í¡×¤È¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ò·É¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥í¥É¥È¥¹¤Î¡ØÎò»Ë¡Ù¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÜ¾å¤Î¿Í¤ò·É¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ô¶µ¤Î±Æ¶Á¤Î¤¢¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤â¾ï¼±¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤âÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡Ö¸ýÅú¤¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤«¡¢Â³¤¯¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¡×¤ä¡ÖÉÔÌû²÷¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤â°¦ÁÛ¤è¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡ÖÂº·É¡×¤ä¡Ö·É°Õ¡×¤è¤ê¤â¡Ö°°Õ¡×¤ä¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Ç¯´ó¤ê¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¬Åö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°¦¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëÇ¯´ó¤ê¤Î°·¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤É¤Ã¤Á¤¬Âç¿Í¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÈà¤Î¿´¤òÀÅ¤á¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶â»ý¤Á·ö²Þ¤»¤º¡×¤Î¸¶Â§¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÏ·¿Í²ð¸î¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Î¿´¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÌÜ¾å¤Î¿Í¡á²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÀèÇÚ¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤¿¤È¤¨¶¯¤¤¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ï¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤Þ¤¸¤á¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¼¡¤Î½Õ¤«¤é¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÊû¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿´¤¬ËÜÅö¤Ë¿ê¼å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡Ê¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£À¸³è¤Î¼êÃÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤Æ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£