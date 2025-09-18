この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お弁当作りを発信するYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【行楽弁当】運動会にもぴったり‼︎２種のおにぎり弁当bento【お弁当】#493」を公開しました。シンプルな塩おにぎりと、天かすや塩昆布を使った「たぬきおにぎり」の2種類を主役に、彩り豊かなおかずを詰め合わせた行楽弁当の作り方を紹介しています。



動画では、コールスローサラダや鶏の唐揚げ、お花の形をした卵焼きなど、定番ながらも華やかなおかずを手際よく調理していきます。特に目を引くのが、卵焼きの成形方法です。卵の白身と黄身を分けて焼き重ねた後、ラップで包み、竹串と輪ゴムを使ってお花の形に整えます。このひと手間で、お弁当が一層かわいらしい印象になります。



ほかにも、うずらの卵やミニトマトをベーコンで巻いた串おかずや、ちくわにチーズを詰めたものなど、子どもが喜ぶメニューが満載です。完成したお弁当箱には、彩り豊かで多種多様なおかずがぎっしりと詰め込まれています。



この投稿には「運動会の競技よりも思い出に残りそうなお弁当ですね！」「こんな素敵なお弁当作ってくれて、お母さん羨ましい。いいなぁ」「お弁当って、幸せの形ですネ」など、絶賛のコメントが寄せられました。運動会やピクニックなど、これからの行楽シーズンのお弁当作りの参考にしてみてはいかがでしょうか。



【おにぎり弁当レシピ】

動画内で紹介されたおかずの中から、一部のレシピを抜粋して紹介します。



■コールスローサラダ

［材料］

・キャベツ 3枚

・人参 1/3本

・塩 少々

・コーン 大さじ3～4

（ドレッシング）

・マヨネーズ 大さじ5

・砂糖 小さじ1

・レモン汁 1/4個分（または酢 大さじ1～2）

・塩コショウ 少々



［作り方］

①キャベツと人参を千切りにする。

②ボウルに①と塩を入れ、よく揉んで15分以上置く。

③野菜の水分をよく絞る。

④③にコーンとドレッシングの材料をすべて加え、よく和える。



■お花の卵焼き

［材料］

・卵 2個

・砂糖、塩などお好みの調味料



［作り方］

①卵を卵黄と白身に分ける。白身はカラザを取り除く。

②卵黄は砂糖、塩を加えてよく溶きほぐす。

③卵焼き器に油をひき、まず白身を焼いて巻く。

④空いたスペースに卵黄の半量を流し入れ、白身の下にも行き渡らせて焼く。

⑤気泡を潰しながら焼き、奥から手前に巻く。

⑥残りの卵黄を流し入れて同様に焼き、巻く。

⑦熱いうちにラップでしっかりと包み、竹串6本ほどを周りにあてて輪ゴムで固定し、花の形に整える。冷めたら切り分ける。

