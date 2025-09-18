この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『授乳中のお酒飲んでいいの？ダメなの？母乳とアルコールの関係』と題した動画で、12人の出産経験を持つ助産師・HISAKOさんが、授乳期のママたちを悩ませる“お酒解禁”問題に本音で言及した。寄せられる相談の多さを明かしながら、「授乳中や、でもちょっとくらいいいよって、HISAKOさんなら言ってくれるかも、とみんな私に背中を押してほしいんやろね」と、ママたちの葛藤に共感を示した。



HISAKOさん自身は「実際私、お酒めっちゃくちゃ弱いんです。パンをやめろって言われるなら断乳します！って宣言できるくらいパン大好き」とユーモラスに自身のお酒事情を明かした上で、「お酒がやめられないママの気持ちもすごい分かる」と、その心理を理解する姿勢を見せる。



動画では一般的な疑問「授乳直後ならアルコールを飲んでもいい？」という質問に対し、「私は授乳の直後はやめた方がいいと思います」と断言。その理由について、「お酒を飲んでから30分後～90分後がアルコールの血中濃度が最も上がる。酔っている時は確実に母乳にもアルコールが移行している」と解説した。その間の授乳は控えるべきだとし、「一般論として3時間半以上経てば、赤ちゃんへの影響は“全くなくなる水準”まで下がります」と、具体的な安全ラインも提示した。



加えて、「缶ビール1本、グラスワイン1杯なら個人差はあるけど、影響しにくいという統計もある」と語りつつ、「ベロンベロンになるまで飲んだらアカン」と釘も刺した。さらに「赤ちゃんに移行するアルコール量は0.0035%。ほぼゼロやん、と私は思う」と、数字を挙げて“ほどほどの量なら問題ない”と独自見解を展開。「自己判断で飲んでもらったらいい」としながら、「アメリカの小児科学会も『お酒を飲むことで断乳する必要はありません』と言っている。私も都合よく解釈して、ママにそれを伝える」と率直に語った。



一方、HISAKOさんは「赤ちゃんへの影響ばかり気にされがちだけど、実は“おっぱい”のトラブルにも注意して」と、母乳分泌や乳腺炎についても警鐘。「アルコールは母乳の分泌量を減らすオキシトシンというホルモンを下げる。つまり、プロラクチンでたくさん作っても、出せなくなりおっぱいがパンパン＝乳腺炎などトラブルの元」と、体の仕組みから分かりやすく解説した。



飲酒後の授乳タイミングについては、「授乳直前に飲み、3.5時間以上あければOK。アルコールが抜けたら搾乳も必要ない」とアドバイス。また、「ケイ産婦さん（経産婦）は血中アルコール濃度が落ちやすい」「体型でも違いがある」など、意外な豆知識も披露し、「個々の体質を見極めて、うまく付き合うことが大事」と強調した。



最後には「産んですぐから3年もお酒を我慢するのは酷。ママのリラックスできる時間は大事。子どもに大きな影響がないなら、上手に付き合えばいい」と改めてエール。「絶対言っちゃダメ系のアドバイス」と笑いながらも、現場の実感を込めたメッセージで締めくくった。