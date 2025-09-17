Îß·×700ËüËÜÆÍÇË¡ª¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥¯¥é¥Ö¤ËÆüËÜ¸ÂÄê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×ÅÐ¾ì
Îß·×700ËüËÜ*¹¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó ¥¥¹ ¥·¥å¥¬ー ¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¿·¿§¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤¬2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿°¤Î³Ñ¼Á¥±¥¢¤ÈÊÝ¼¾¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½©¤Î¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥Æ¥à♡¥Ýー¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£*¹ ¥ì¥Ö¥í¥óÄ´¤Ù¡¡2018Ç¯1·î～2024Ç¯12·îËöÆü»þÅÀ¡Ê½Ð²Ù¥Ùー¥¹¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¸³«¿§¤ò´Þ¤à
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¹á¤ê¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¥ê¥Ã¥×¥±¥¢
´Å¤¯¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¡Ö118 ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤Ï¡¢¿°¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¥¹¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¤Ê¤Î¤ËÀö¤¤Î®¤·ÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ñ¼Á¥ª¥Õ¡õ¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Î¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÍâÄ«¤Ë¤Ï¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥ê¥Ã¥×¤ËÀ°¤¤¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
Á´7¿§Å¸³«♡¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
º£²ó¤Î¿·¿§¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤ò²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´7¿§¤Ë¡£´ûÂ¸¿§¤Ï¡Ö111 ¥·¥å¥¬ー¥ß¥ó¥È¡×¡Ö113 ¥¹¥¦¥£ー¥È¥æ¥º¡×¡Ö114 ¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¡×¡Ö115 ¥¹¥¦¥£ー¥È¥µ¥¯¥é¡×¡Ö116 ¥Ôー¥Á¡×¡Ö117 ¥¢¥µ¥¤ー¥Ù¥êー¡×¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤È¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥¤¥ë¡Ê¥¶¥¯¥í¼ï»ÒÌý¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥¥¤¥Á¥´¼ï»ÒÌý¡¢¥Ö¥É¥¦¼ï»ÒÌý¡Ë*¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¢ö
¡ö¹¡¡¥¶¥¯¥í¼ï»ÒÌý¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥¥¤¥Á¥´¼ï»ÒÌý¡¢¥Ö¥É¥¦¼ï»ÒÌý¡Ê¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡Ë
¡Ú¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¡Û¿ôÎÌ¸ÂÄê♡½©±Ç¤¨¡Ö¥ªー¥ë¥É¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡×È¯Çä
²Á³Ê¤È¾ÜºÙ¾ðÊó
118 ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡Ê´Å¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¡Ë
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·¿§¤ò´Þ¤á¤¿Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤É¤Î¥«¥éー¤âµ¤·Ú¤Ë»î¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¿°¤Ë¿§¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)
´Å¤¤¤´Ë«Èþ¤òËèÆü¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤Ë♡
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó ¥¥¹ ¥·¥å¥¬ー ¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¡£´Å¤¯Í¥¤·¤¤¹á¤ê¤È³Î¤«¤Ê¥±¥¢ÎÏ¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤â¿°¤ò¤Ä¤ë¤ó¤ÈÈþ¤·¤¯À°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î6¿§¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤òÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¢ö