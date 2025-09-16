サイバートラスト<4498.T>は続伸している。同社は１６日、日立製作所<6501.T>と連携して日立が提供するオンライン本人確認サービス「ｅＫＹＣ支援サービス」の機能を拡張すると発表しており、好感した買いが入っている。両社はオンライン本人確認におけるＩＣチップの活用で連携。日立は同日から本人確認書類のＩＣチップ読み取りサービスについて、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>傘下の三菱ＵＦＪ銀行へ提供を始めた。



同サービスはｉＰａｄに外付けカードリーダーをブルートゥース接続し、本人確認書類のＩＣチップを読み取って情報の真正性確認ができる。本人確認書類の偽造による「なりすまし」を防止する。日立は今後、サイバトラスとの協業を強化し、サービスを金融機関や公的機関などに幅広く展開する。更にｉＰａｄ以外のタブレット端末についても対応範囲を広げることを視野に入れる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS