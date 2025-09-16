上位＆下位ともに勝ち点を伸ばせず

J1リーグ第29節が9月13日から15日にかけて行われ、残すところ9試合となった。

最新の順位表を受けて、SNSでは「史上稀にみる大混戦」「残留争い4チームになったかな」など注目を集めている。

京都サンガF.C.はサンフレッチェ広島との上位対決で1-1のドローに終わるも首位をキープ。鹿島アントラーズが湘南ベルマーレを3-0で下し、京都の勝ち点「55」に並んだ。上位勢では鹿島以外がドローに終わり、大きな変動はなかったものの、より勝ち点差が詰まる接戦の展開となっている。

川崎フロンターレは好調のFW伊藤達哉が公式戦6試合連続ゴールを決めて横浜F・マリノスを3-0で下し、6位の広島に勝ち点差「3」まで詰め寄った。AFCチャンピオンズリーグに出場する4クラブは消化試合が多いものの、首位の京都から7位の川崎まで勝ち点差は「8」となっており、まだまだ上位の入れ替わりが起こりそうだ。

下位では16位に転落した東京ヴェルディから最下位の新潟まで勝利できず、こちらも大きな変動はなかった。それでも、16位の東京V（32）と、17位の横浜FM（25）の勝ち点差は「7」になっており、少し差が開き始めているところも見受けられた。

SNSでは「史上稀にみる大混戦」「今年降格ライン高すぎる？」「まだまだわからない」「京都が1位だった、びっくりした」「残留争い4チームになったかな」などコメントが寄せられ、残り9試合となったJ1リーグの動向に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）