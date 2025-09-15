[9.15 J3第27節](沖縄県陸)

※18:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 14 鈴木順也

DF 28 津覇実樹

MF 7 茂木駿佑

MF 10 富所悠

MF 11 石浦大雅

MF 13 岩本翔

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

FW 89 高木大輔

控え

GK 50 川島康暉

DF 22 大和優槻

DF 37 後藤田亘輝

MF 8 岩渕良太

MF 17 永長鷹虎

MF 55 幸喜祐心

FW 9 浅川隼人

FW 23 曽田一騎

FW 39 庵原篤人

監督

平川忠亮

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 55 平智広

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

MF 30 大谷駿斗

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 4 松本大輔

DF 16 毛利駿也

DF 25 小島雅也

MF 14 石原崇兆

MF 23 四宮悠成

MF 26 村田迅

FW 11 杉浦恭平

FW 49 大澤朋也

監督

辻田真輝