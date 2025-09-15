琉球vs金沢 スタメン発表
[9.15 J3第27節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 28 津覇実樹
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 8 岩渕良太
MF 17 永長鷹虎
MF 55 幸喜祐心
FW 9 浅川隼人
FW 23 曽田一騎
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 25 小島雅也
MF 14 石原崇兆
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
